Minnesota po překvapivém vyřazení Denveru zaskočila i druhý nejvýše nasazený tým Západní konference San Antonio.
Nečekaně už jí pomohl i nejlepší střelec týmu Anthony Edwards, který kvůli zranění kolena neměl původně hrát, ale nakonec v roli náhradníka zvládl 25 minut a dal 18 bodů. Lepší bilanci v dresu Timberwolves měl jen Julius Randle s 21 body.
San Antonio, které v osmifinále vyřadilo Portland, nedokázalo za celý zápas soupeři utéct na větší bodový rozdíl.
Naopak Minnesota pět minut před koncem odskočila na devět bodů. Spurs se sice dokázali vrátit a snížili na dva body, ale pokus Juliana Champagnieho o vítěznou trojku v poslední vteřině úspěšný nebyl.
Zápas měl 13 dvouciferných střelců, z toho sedm na straně Spurs, kteří však nenašli žádného dominantního střelce. Bodově se nedařilo ani hlavní hvězdě Victoru Wembanyamovi, který trefil jen pět ze 17 střel. Přesto si připsal triple double za 11 bodů, 15 doskoků a 12 bloků, čímž potvrdil roli nejlepšího obránce sezony.
Philadelphia hrála v neděli sedmý zápas s Bostonem a po 48 hodinách zahájila sérii s New Yorkem.
Knicks ji nijak nešetřili a pokračovali ve výkonech, kterými uzavřeli sérii s Atlantou. Jen za poločas nastříleli 74 bodů a mířili za jasným vítězstvím. Jako první tým v historii play off NBA vyhráli tři zápasy po sobě rozdílem alespoň 25 bodů.
Brunson dal 27 ze svých 35 bodů v prvním poločase. Celý tým pak střílel s vysokou úspěšností 63 procent a vedl až o 40 bodů.
„Hráli jsme skvěle, ale to nic neznamená. Je to jen jedna výhra a my potřebujeme tři další,“ řekl pivot New Yorku Karl-Anthony Towns, autor 17 bodů.
Philadelphia se tentokrát nemohla spolehnout na své hvězdy. Joel Embiid proměnil jen tři z 11 střel a dal 14 bodů, Tyrese Maxey ještě o bod méně a nejlepší byl Paul George se 17 body.
„Rozcupovali nás. Měli mnohem lepší pohyb než my,“ připustil trenér Sixers Nick Nurse.
Výsledky 2. kola play off NBA
Východní konference - 1. zápas:
New York - Philadelphia 137:98.
Západní konference - 1. zápas:
San Antonio - Minnesota 102:104.