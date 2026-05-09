Knicks otočili ve Philadelphii a jsou krok od postupu, Wembanyama opět zářil

Philadelphia začala dobře a vedla už o 12 bodů, ale New York postupně získal nad zápasem kontrolu i díky 33 bodům Jalena Brunsona. „Brunson je jako moje antistresová deka. Kdykoli se blíží problém, on to vezme na sebe a uklidní to,“ řekl trenér Knicks Mike Brown.
Ve třetí čtvrtině se Philadelphia dotáhla na 76:78, jenže pak přes tři minuty nedala ani bod a hosté odskočili na dvouciferný rozdíl, který už nepustili. Vedle Brunsona se na tom podíleli především Mikal Bridges s 23 body a Landry Shamet s 15 body z lavičky.
New Yorku tak ani nevadila absence OG Anunobyho. Za Sixers byl nejlepším střelcem s 22 body Kelly Oubre, dalších 18 přidal Joel Embiid, jenž hrál i přes problémy s kotníkem. „Joel pro nás udělal, co mohl,“ řekl kouč Nick Nurse.
Philadelphie nyní musí doufat, že se jí povede obrat jako v osmifinále, kdy prohrávala 1:3 s Bostonem, ale třemi výhrami v řadě postoupila.
Tentokrát však musí vyhrát čtyřikrát v řadě. A to proti týmu, který naopak vyhrál už šest utkání po sobě. Navíc otočit sérii z 0:3 se ještě nikomu v historii NBA nepovedlo.
Minnesotě trvalo téměř sedm minut, než v domácím utkání se San Antoniem dala koš. Předtím Timberwolves neproměnili 12 střel a většinou u toho byl na straně soupeře Wembanyama, nejlepší obránce sezony.
Spurs toho využili k vedení 14:1, ale pak se domácí přeci jen chytili v útoku a ještě do konce první čtvrtiny se dotáhli, poté co v posledních dvou minutách dal Anthony Edwards 12 bodů.
Minnesota se ještě několikrát dokázala z menší ztráty dotáhnout na dostřel, ale Wembanyama dal v poslední čtvrtině 16 ze svých 39 bodů a nedovolil domácím obrat. Nic na tom nezměnilo ani 32 bodů a 14 doskoků Edwardse.
2. kolo play off NBA
Východní konference - 3. zápas:
Philadelphia - New York 94:108 (stav série 0:3).
Západní konference - 3. zápas:
Minnesota - San Antonio 108:115 (stav série 1:2).