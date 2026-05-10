Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lakers zatím marně hledají recept na Oklahomu, Cleveland snížil s Detroitem

Autor: ,
  7:55
Basketbalisté Oklahomy City při obhajobě titulu vyhráli v play off NBA i sedmý zápas. Na palubovce Los Angeles Lakers v sobotu zvítězili 131:108 a v sérii druhého kola vedou 3:0. V semifinále Východní konference porazil Cleveland Detroit 116:109 a snížil na 1:2 na zápasy.
Caris LeVert z Detroitu zavěšený za koš Clevelandu.

Caris LeVert z Detroitu zavěšený za koš Clevelandu. | foto: AP

James Harden z Clevelandu střílí na koš Detroitu.
LeBron James z Lakers skáče ke koši Oklahomy.
Jared McCain a Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy v dobrém rozmaru při utkání s...
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy obíhá s míčem Adoua Thiera z Lakers.
5 fotografií

Lakers drželi s Oklahomou City krok jen v prvním poločase, po přestávce opět nestačili na tempo obhájců titulu.

Thunder vyhráli třetí čtvrtinu 33:20 a poslední část o 12 bodů. Výrazně se prosadil belgický rozehrávač Ajay Mitchell, jenž si 24 body a 10 asistencemi vylepšil své rekordy v play off.

Hlavní hvězda týmu Shai Gilgeous-Alexander přidal 23 bodů a devět asistencí, Chet Holmgren měl 18 bodů a devět doskoků.

Za Lakers nastřílel Rui Hačimura 21 bodů. LeBron James zaznamenal 19 bodů, osm asistencí a šest doskoků, jenže společně s Austinem Reavesem proměnili pouze 12 z 32 střel z pole.

Lakers dál chybí zraněný Luka Dončič, který kvůli poraněnému stehennímu svalu vynechal už čtrnáctý zápas v řadě.

Cleveland po dvou porážkách v Detroitu potřeboval zabrat.

Ještě necelé tři minuty před koncem byl stav vyrovnaný, poté Max Strus vystihl rozehrávku Cadea Cunninghama, získal míč a nájezdem poslal Cavaliers do vedení 106:104. Domácí už náskok nepustili.

„Tohle změnilo celý zápas. Dostali jsme se do vedení, ubránili pár akcí a přidali koše,“ řekl kanonýr James Harden o Strusově akci.

Nejlepším střelcem vítězů byl Donovan Mitchell s 35 body a 10 doskoky, Harden přidal 19 bodů a Jarrett Allen 18 bodů. Klíčovou roli sehrál Harden, který po kritice za výkony v předchozích zápasech tentokrát v závěru trefil několik důležitých střel.

„Hlavní je, že je pořád konzistentní. Ať je výsledek jakýkoli. Viděli jsme, jak skvěle umí zahrát, takže nepochybujeme o tom, že to zase předvede,“ uvedl lídr Clevelandu Mitchell.

Cunningham sice zaznamenal triple double za 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí, zároveň ale přišel o osm míčů.

2. kolo play off NBA

Východní konference - 3. zápas:

Cleveland - Detroit 116:109, stav série 1:2.

Západní konference - 3. zápas:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City 108:131, stav série 0:3.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadla ve 2. kole play off NHL. V sobotu podlehli Flyers 2:3 v prodloužení Carolině, která ovládla sérii 4:0 a do finále Východní konference prošla bez...

10. května 2026  7:03,  aktualizováno  8:14

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...

Když levou rukou v poslední minutě vyrazil střelu domácích, radostí nad sebou tahal za síť v brance. Filip Herajt opět v rozhodujících momentech podržel házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje, který...

10. května 2026

Lakers zatím marně hledají recept na Oklahomu, Cleveland snížil s Detroitem

Caris LeVert z Detroitu zavěšený za koš Clevelandu.

Basketbalisté Oklahomy City při obhajobě titulu vyhráli v play off NBA i sedmý zápas. Na palubovce Los Angeles Lakers v sobotu zvítězili 131:108 a v sérii druhého kola vedou 3:0. V semifinále...

10. května 2026  7:55

Menšík si v Římě poranil kotník, projít přes Popyrina do 3. kola nedokázal

Jakub Menšík se natahuje po míčku v osmifinále turnaje v Madridu.

Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v 2. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 3:6, 6:2, 4:6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření....

10. května 2026  7:25

Někdo zpanikařil a sáhl na brzdu? Hororové scény na Giru a noční můra UAE

Zakrvácený Adam Yates z UAE v cíli druhé etapy Gira.

Především zásluhou Tadeje Pogačara prožívala stáj UAE Emirates v uplynulých letech doslova euforii na pokračování, včetně Gira v roce 2024. Jenže na tom letošním Pogačar nestartuje. A závod se pro...

10. května 2026

Na váze na pokraji sil, v kleci bez slitování. Tak vypadá svět MMA zblízka

Premium
Oktagon MMA je největší česko-slovenská organizace pořádající turnaje ve...

Bij, bij, bij! skandují davy fanoušků v hale ozářené reflektory. Jejich hlasy se nesou prostorem a odrážejí se od stěn tak, že je nelze přeslechnout ani v útrobách stadionu. Právě tady se v...

10. května 2026

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Předčili i Nymburk a došli si pro titul. Rytas si po obratu podmanil Ligu mistrů

Basketbalisté Rytasu Vilnius slaví vítězství v Lize mistrů.

Basketbalovou Ligu mistrů vyhrál Rytas Vilnius jako první litevský tým v historii. Čtvrtfinálový přemožitel Nymburka porazil ve finále AEK Atény 92:86 po prodloužení. Řecký tým přitom ve třetí...

9. května 2026  23:26

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zastavili mužstvo Baníku Karviná v tažení za třetím mistrovským titulem v řadě. Byť Plzeňští v pátém rozhodujícím finálovém utkání prohrávali v Karviné už o pět...

9. května 2026  23:05

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.