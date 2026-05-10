Lakers zatím marně hledají recept na Oklahomu, Cleveland snížil s Detroitem

Lakers drželi s Oklahomou City krok jen v prvním poločase, po přestávce opět nestačili na tempo obhájců titulu.
Thunder vyhráli třetí čtvrtinu 33:20 a poslední část o 12 bodů. Výrazně se prosadil belgický rozehrávač Ajay Mitchell, jenž si 24 body a 10 asistencemi vylepšil své rekordy v play off.
Hlavní hvězda týmu Shai Gilgeous-Alexander přidal 23 bodů a devět asistencí, Chet Holmgren měl 18 bodů a devět doskoků.
Za Lakers nastřílel Rui Hačimura 21 bodů. LeBron James zaznamenal 19 bodů, osm asistencí a šest doskoků, jenže společně s Austinem Reavesem proměnili pouze 12 z 32 střel z pole.
Lakers dál chybí zraněný Luka Dončič, který kvůli poraněnému stehennímu svalu vynechal už čtrnáctý zápas v řadě.
Cleveland po dvou porážkách v Detroitu potřeboval zabrat.
Ještě necelé tři minuty před koncem byl stav vyrovnaný, poté Max Strus vystihl rozehrávku Cadea Cunninghama, získal míč a nájezdem poslal Cavaliers do vedení 106:104. Domácí už náskok nepustili.
„Tohle změnilo celý zápas. Dostali jsme se do vedení, ubránili pár akcí a přidali koše,“ řekl kanonýr James Harden o Strusově akci.
Nejlepším střelcem vítězů byl Donovan Mitchell s 35 body a 10 doskoky, Harden přidal 19 bodů a Jarrett Allen 18 bodů. Klíčovou roli sehrál Harden, který po kritice za výkony v předchozích zápasech tentokrát v závěru trefil několik důležitých střel.
„Hlavní je, že je pořád konzistentní. Ať je výsledek jakýkoli. Viděli jsme, jak skvěle umí zahrát, takže nepochybujeme o tom, že to zase předvede,“ uvedl lídr Clevelandu Mitchell.
Cunningham sice zaznamenal triple double za 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí, zároveň ale přišel o osm míčů.
2. kolo play off NBA
Východní konference - 3. zápas:
Cleveland - Detroit 116:109, stav série 1:2.
Západní konference - 3. zápas:
Los Angeles Lakers - Oklahoma City 108:131, stav série 0:3.