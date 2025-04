Spojení Davis plus Thompson zafungovalo. Herro přiblížil play off pro Miami

Autor: ČTK , iDNES.cz

Basketbalisté Dallasu a Miami dál živí naději na play off NBA. Celek z Floridy v předkole zvítězil 109:90 nad Chicagem a o postup do nejlepší osmičky si zahraje s Atlantou s českým reprezentantem Vítem Krejčím. Mavericks překvapivě jasně vyhráli 120:106 nad Sacramentem a čeká je duel s Memphisem o to, kdo ve vyřazovacích bojích vyzve Oklahoma City.