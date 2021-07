V NBA se bude opět hrát i předkolo play off, sezona začne 19. října

V basketbalové NBA se bude po vzoru minulých let i v příští sezoně hrát předkolo play off, které liga zavedla loni kvůli pandemii koronaviru. Systém play in pro týmy na sedmém až desátém místě určí v každé konferenci vždy dva zbylé účastníky vyřazovacích bojů.