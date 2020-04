Jak dostat hráče zpátky do formy. NBA připravila plán na 25 dní

„Chystají plán na 25 dnů, během kterého se připraví na návrat k basketbalu. Nejprve jedenáctidenní sérii individuální přípravy, pro přechodné období omezení sociálních kontaktů, a pak už doufejme dvoutýdenní tréninkový kemp,“ řekl Brian Windhorst z ESPN.

NBA zastavila sezonu 11. března poté, co měl jeden z hráčů pozitivní test na koronavirus. Komisionář Adam Silver už dříve oznámil, že vedení ligy bude o další podobě sezony rozhodovat nejdříve 1. května.

Do konce základní části zbývalo v době přerušení odehrát zhruba měsíc, play off obvykle zabere asi dva měsíce. Nová sezona by měla začít v říjnu, podle Silvera se ale její začátek může odložit.