Orlando v NBA postoupilo z předkola, Phoenix vyzve v play off loňského mistra

  9:19
Basketbalisté Orlanda a Phoenixu uspěli v předkole a zajistili si místo v play off NBA. Hráči Magic si doma poradili 121:90 s Charlotte a Suns vyhráli 111:96 nad Golden State. V úvodním kole Orlando nastoupí proti Detroitu, se kterým má letos vyrovnanou bilanci 2:2. Naposledy však Magic vyhráli sérii play off v roce 2010. Phoenix čekají obhájci titulu z Oklahomy.
Paolo Banchero z Orlanda se tlačí do zakončení v předkole proti Charlotte. | foto: Reuters

LaMelo Ball (vlevo) z Charlotte kontroluje situaci před sebou, ze strany ho...
Jalen Green z Phoenixu se prodírá přes Draymonda Greena z Golden State.
Radost Jamala Caina z Orlanda v zápase předkola proti Charlotte.
Brandin Podziemski (vpravo) z Golden State se snaží dostat přes Devina Bookera...
Orlando mělo drtivý vstup do zápasu a první dějství vyhrálo 38:16. Po druhé čtvrtině Magic vedli o 35 bodů, což je nejvyšší poločasový rozdíl v sedmileté historii předkola.

„Takhle to vypadá, když hrajete tak trochu s pocitem zoufalství i urgence. Víte, že buď si prodloužíte sezonu, nebo končíte. Už nemáte šanci na nápravu,“ řekl trenér Jamal Mosley.

Momenty ze zápasu Orlando - Charlotte:

Na vítězství se 25 body podílel Paolo Banchero, Franz Wagner přidal 18 bodů. Na druhé straně měl 23 bodů LaMelo Ball, z toho 21 dal ve třetí čtvrtině, kdy už však bylo utkání prakticky rozhodnuté.

Ani Phoenix neměl s Golden State příliš problémů. Suns sice promarnili náskok 18 bodů po první čtvrtině a dovolili Warriors snížit na rozdíl pěti bodů, ve druhém poločase ale další drama nedovolili.

Tahounem domácích byl Jalen Green, který byl s 36 body nejlepším střelcem zápasu. S 20 body a osmi asistencemi mu sekundoval Devin Booker, dalších 19 bodů, devět doskoků nebo šest získaných míčů přidal Jordan Goodwin.

Momenty ze zápasu Phoenix - Golden State:

Výsledky předkola play off NBA

Východní konference:
Orlando - Charlotte 121:90

Západní konference:
Phoenix - Golden State 111:96

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
