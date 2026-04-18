Orlando v NBA postoupilo z předkola, Phoenix vyzve v play off loňského mistra

Orlando mělo drtivý vstup do zápasu a první dějství vyhrálo 38:16. Po druhé čtvrtině Magic vedli o 35 bodů, což je nejvyšší poločasový rozdíl v sedmileté historii předkola.
„Takhle to vypadá, když hrajete tak trochu s pocitem zoufalství i urgence. Víte, že buď si prodloužíte sezonu, nebo končíte. Už nemáte šanci na nápravu,“ řekl trenér Jamal Mosley.
Momenty ze zápasu Orlando - Charlotte:
Na vítězství se 25 body podílel Paolo Banchero, Franz Wagner přidal 18 bodů. Na druhé straně měl 23 bodů LaMelo Ball, z toho 21 dal ve třetí čtvrtině, kdy už však bylo utkání prakticky rozhodnuté.
Ani Phoenix neměl s Golden State příliš problémů. Suns sice promarnili náskok 18 bodů po první čtvrtině a dovolili Warriors snížit na rozdíl pěti bodů, ve druhém poločase ale další drama nedovolili.
Tahounem domácích byl Jalen Green, který byl s 36 body nejlepším střelcem zápasu. S 20 body a osmi asistencemi mu sekundoval Devin Booker, dalších 19 bodů, devět doskoků nebo šest získaných míčů přidal Jordan Goodwin.
Momenty ze zápasu Phoenix - Golden State:
Výsledky předkola play off NBA
Východní konference:
Západní konference: