Čerstvě uzdravený Gilgeous-Alexander dotlačil Oklahomu k výhře nad Denverem

Gilgeous-Alexander se na palubovce objevil poprvé od začátku února a okamžitě zazářil. Obhájcům titulu, kteří v předchozích deseti zápasech čtyřikrát prohráli a přišli o vedení v NBA, pomohl i devíti asistencemi.
O výhře Oklahomy City mohl hvězdný kanadský rozehrávač rozhodnout už 26 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, jeho střelu však zblokoval Christian Braun. Chet Holmgren podpořil vítězství Thunder 15 body a 21 doskoky.
Ve vyhecovaném utkání, v němž padlo pět technických chyb a dva úmyslné fauly, lépe odstartovali domácí, kteří úvodní část ovládli 33:19 a vedli až o 16 bodů.
Thunder však zbývající čtvrtiny vyhráli a v prodloužení se dostali do trháku až osmi bodů. Nuggets nestačilo ani 39 bodů Jamala Murrayho, triple double Nikoly Jokiče za 23 bodů, 17 doskoků a 14 asistencí nebo Braunových 23 bodů.
Thunder si v čele Západní stále drží s bilancí 46-15 náskok dvou utkání na San Antonio, Denver je čtvrtý s bilancí 37-23.
Boston dovedli k vítězství nad Brooklynem Jaylen Brown s Nikolou Vučevičem, kteří dali po 28 bodech. Sekundoval jim Payton Pritchard s 22 body. Boston trefil 22 z 34 trojek a 52 ze 78 střel, což je třetí nejvyšší úspěšnost v historii klubu. Nets prohráli poosmé v řadě.
Prodloužení se hrálo i v Detroitu, kde Cleveland bez Jamese Hardena a Donovana Mitchella nenašel recept na Jalena Durena, autora 33 bodů a 16 doskoků. Cade Cunningham se na výhře lídra soutěže podílel 25 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.
Duel dostal do prodloužení Daniss Jenkins třemi trestnými hody 4,7 sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny. V nastavení mohl vyrovnat trojkou v poslední sekundě Evan Mobley, ale minul. Cavaliers vedli Jarrett Allen s 25 body a devíti doskoky, Mobley s 23 body a 12 doskoky nebo Sam Merrill s 20 body.
New York zvítězil hladce 127:98 v Milwaukee, které už měsíc postrádá zraněného Janise Adetokunba. Jalen Brunson přispěl k výhře hostů 27 body, O.G. Anunoby 24 body a Karl-Anthony Towns 17 body a 14 doskoky.
Dallas bez opor včetně Coopera Flagga podlehl Memphisu 105:124. Lídrem vítězů byl Cam Spencer s 25 body.
Výsledky NBA
Detroit - Cleveland 122:119 po prodl.,