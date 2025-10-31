V NBA drží palce srbskému talentu Topičovi. Začal s léčbou rakoviny varlat

Celou uplynulou sezonu NBA musel vynechat kvůli přetrženému zkříženému vazu v kolenu. Basketbalová komunita přála Nikolovi Topičovi rychlý návrat na palubovky, kde má ukazovat svůj talent. Nyní mu drží palce ještě více. Nadějnému Srbovi, kterého loni draftovali Oklahoma City Thunder, diagnostikovali rakovinu varlat.
Dvacetiletý rodák z Nového Sadu nyní podstupuje chemoterapii. „Teď se plně soustředí na léčbu, která pro něj musí být prioritou číslo jedna. K basketbalu se vrátí, až bude moct. Má naši maximální podporu,“ uvedl Sam Presti, generální manažer Thunder, který o onemocnění Topiče informoval veřejnost.

A dodával: „Lékaři mluví o dlouhodobých vyhlídkách jako o velmi pozitivních.“

Topič na začátku října absolvoval biopsii. Po zjištění výsledků klub požádal, ať se zveřejněním diagnózy počká do chvíle, až začne docházet na chemoterapii.

Jak včas odhalit rakovinu varlat?

Podle Národního zdravotnického informačního portálu (NIZP) jsou nejčastějšími příznaky zvětšené varle nebo nebolestivá bulka. Proto se jako forma prevence doporučuje pravidelné samovyšetřování varlat. Platí totiž, že čím dříve je onemocnění odhaleno a léčeno, tím je vyšší šance na přežití.

„Vzhledem ke všem okolnostem musím říct, že si vede skvěle,“ uklidňoval i kouč Mark Daigneault a pokračoval: „Neznám příliš dvacetiletých mužů, kteří by byli vyspělí, odolní a disciplinovaní jako Nikola. Jestli má někdo takovou situaci překonat, je to právě on.“

Presti doplňoval: „Chtěl bych všem připomenout, že rakovina varlat je mezi muži nejčastěji vyléčenou variantou rakoviny.“

Talentovaný srbský basketbalista, který dozrával v bělehradské Crvené zvezdě, se i nadále věnuje tréninku. „Ale nedovolili bychom si dávat nějaký termín, kdy očekáváme, že se vrátí,“ uvedl generální manažer Thunder.

