O trenéry Toronta je zájem napříč Amerikou, uchytil se hlavní i asistent

Od Nurse si vedení 76ers slibuje, že ukončí čtyři desetiletí dlouhé čekání na titul. O angažování bývalého kouče Toronta informovala agentura AP, klub se zatím oficiálně nevyjádřil.

Pětapadesátiletý Nurse skončil v dubnu po pěti letech u Raptors, které v roce 2019 dovedl k historickému titulu. V semifinále tehdy Toronto vyřadilo v sedmi zápasech právě Philadelphii.

Vedení 76ers odvolalo před dvěma týdny trenéra Doca Riverse, jenž s týmem v uplynulých třech sezonách pokaždé vypadl v druhém kole play off. O čtvrtý titul v klubové historii usiluje Philadelphia marně od roku 1983.

První šance pro Griffina

V Milwaukee bude trénovat Adrian Griffin, jenž byl dosud asistentem kouče v Torontu. Bývalý hráč NBA nahradí Mikea Budenholzera, který byl po vyřazení v prvním kole play off odvolán.

Pro osmačtyřicetiletého Griffina bude angažmá v Milwaukee prvním působením v roli hlavního kouče v NBA. V minulých pěti sezonách byl asistentem u Raptors a přispěl v roce 2019 k triumfu v lize, předtím byl členem trenérského štábu v Oklahoma City, Orlandu a Chicagu.

Adrian Griffin v roli trenéra Toronta prožívá zápas s Philadelphií.

Po devíti odehraných sezonách v pěti různých týmech NBA zahájil Griffin v roce 2008 trenérskou kariéru jako asistent Scotta Skilese právě v Milwaukee. V lize se potkává se svým synem A. J. Griffinem, talentem na soupisce Atlanta Hawks.

Třiapadesátiletý Budenholzer skončil u Bucks po pěti sezonách, během nichž pokaždé postoupil do play off a v roce 2021 dovedl mužstvo k titulu. V této sezoně vyhrálo Milwaukee základní část, ale v prvním kole play off vypadl tým kolem hvězdy Janise Adetokunba v pěti zápasech s Miami.