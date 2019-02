Boston pokračuje ve vítězném tažení, New York zažívá nejdelší sérii zmaru

Vyrovnaný střet mezi špičkovými týmy Východní a Západní konference rozhodovala až poslední minuta. Oklahoma City se hnalo za vyrovnáním, několikrát se Boston ocitl pod tlakem, ale pokaždé odolal.

Klíčovou byla patrně ztráta Russella Westbrooka osm sekund před koncem za stavu 131:128 pro domácí. „V takových momentech si musím líp pohlídat míč,“ kál se po útoku do tří obránců.

Westbrook odehrál v Bostonu svůj průměr. Takže má další triple double, šestý za sebou a 19. v této sezoně. V neděli nastřádal 22 bodů, 16 asistencí a 12 doskoků.

Paul George nasázel do domácího koše 37 bodů, když trefil pět trojek. Alespoň dvě trojky zapsal už v 31. utkání v řadě. Steven Adams připojil 16 bodů a devět doskoků, Dennis Schröder se také dostal na 16 bodů a Jerami Grant nastřílel 15 bodů, Terrance Ferguson stihl 11 bodů.

Paul George proti Bostonu:

Celtics měli dokonce osm dvouciferných střelců, vévodil jim Kyrie Irving se 30 body, navíc zaznamenal 11 asistencí. A Westbrooka v závěru připravil o míč.

Marcus Morris pomohl 19 body a sedmi doskoky, Marcus Smart 18 body a sedmi asistencemi a Al Horford 17 body plus devíti asistencemi.

Německý náhradník Daniel Theis stihl 14 bodů, Jaylen Brown se dostal na 12 bodů, Jayson Tatum na 11 bodů a sedm doskoků a Terry Rozier na 10 bodů a sedm asistencí.

Kyrie Irving proti Oklahoma City:

Odpočatější Toronto doma jasně přehrávalo LA Clippers, dospělo k triumfu 121:103. Po vyrovnané první čtvrtce ovládli Raptors tu druhou 42:28 a postupně si vybudovali až třiadvacetibodové vedení. Doma kanadský tým uspěl v desátém z posledních 11 utkání.

Kawhimu Leonardovi stačilo 18 bodů k pozici nejlepšího střelce vítězného celku, odehrál jen 26 minut, do čtvrté čtvrtiny nezasáhl. Serge Ibaka má na kontě 16 bodů a 12 doskoků, double double zapsal pošesté za sebou, což je jeho životní série. V dresu Toronta byl naposledy lepší Chris Bosh, před deseti lety to dokázal osmkrát za sebou.

Pascal Siakam a náhradník C. J. Miles stihli 15 bodů a Delon Wright přinesl 14 bodů. Volný den dostal kvůli bolesti zad Kyle Lowry.

Hosty z Kalifornie střelecky táhl kanadský nováček Shai Gilgeous-Alexander, nedaleko svého rodiště se ukázal 19 body. Lou Williams přidal 18 bodů, Tobias Harris 13 bodů a Patrick Beverley 12 bodů. Boban Marjanovič zapsal 10 bodů a devět doskoků, ač odehrál jen necelých 17 minut, Montrezl Harrell zapsal rovněž 10 bodů.

Kawhi Leonard proti LA Clippers:

DeAndre Jordan v dresu Knicks. Možná to byl ještě před pár lety sen newyorského publika, v únoru 2019 však taková představa nevzruší. Ani olympijský šampion z Ria nepozměnil úděl nejhoršího celku NBA. New York doma podlehl Memphisu 84:96, je to pro něj už třináctá porážka za sebou, z posledních 28 zápasů mají jen dvě výhry.

Ve své aréně podlehli Knicks dokonce popatnácté za sebou, což je jejich nejdelší série od založení klubu v roce 1946.

Třicetiletý pořízek Jordan převzal číslo 6, které až do čtvrteční výměny s Dallasem patřilo Kristapsi Porzingisovi. A uvedl se 12 body a 12 doskoky. Nastoupily i další dvě posily - mladý Dennis Smith Jr. zapsal osm bodů a šest asistencí, Wesley Matthews se dostal na pět bodů.

Mimochodem: svůj poslední zápas za Mavericks odehráli Jordan, Smith a Matthews ve středu právě v New Yorku. Smith se blýskl druhým triple double v kariéře.

DeAndre Jordan a Dennis Smith Jr. poprvé za NY Knicks:

Nejlepším střelcem Knicks byl devatenáctiletý nováček Kevin Knox se 17 body, Mario Hezonja ho doplnil 14 body a osmi doskoky. Luke Kornet zvládl 11 bodů.

Ani vyhlídky Grizzlies na play off nejsou růžové, duel v Madison Square Garden však hosté zvládli. Přerušili šňůru devíti neúspěchů na venkovních palubovkách. Po vyrovnané první půli vstoupili do té druhé mnohem soustředěněji a rychle si vypracovali dvouciferné vedení.

Mike Conley zaujal 25 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi, Marc Gasol ho podpořil 24 body, devíti doskoky a pěti asistencemi a Justin Holiday konečně našel střeleckou formou - k 19 bodům mu pomohlo pět trojek. Nováček Jaren Jackson Jr. zařídil 16 bodů a sedm doskoků.

Pro dlouholeté hvězdné duo Memphisu to možná byl poslední společný zápas. Spekuluje se o tom, že Grizzlies oba - či jednoho z nich - vymění. Čtyřiatřicetiletý Gasol i o tři roky mladší Conley strávili v tomto klubu celé kariéry. Konec přestupního období je v NBA ve čtvrtek 7. února.

Mike Conley a Marc Gasol proti New Yorku:

Joakim Noah se do MSG vrátil s Memphisem nikoli jako soupeř, ale jako nepřítel. Francouzskému pivotovi lukrativní angažmá v New Yorku (72 milionů dolarů za čtyři roky) vůbec nevyšlo, diváci ho za to vypískali.

„Z části to beru na sebe. Nehrál jsem tehdy to, co umím. Ale taky jsem byl hodně zraněný,“ poznamenal Noah. „Byl jsem z toho zklamaný, takový je holt život,“ skončilo jeho ohlížení se za minulostí.

Výsledky NBA New York Knicks - Memphis Grizzlies 84:96

Boston Celtics - Oklahoma City Thunder 134:129

Toronto Raptors - Los Angeles Clippers 121:103

Tabulka Východní konference Tým Z V P S % 1. Milwaukee Bucks 51 38 13 5980:5478 74,5 2. Toronto Raptors 54 38 16 6147:5861 70,4 3. Boston Celtics 53 34 19 5981:5615 64,2 4. Philadelphia 76ers 53 34 19 6121:5935 64,2 5. Indiana Pacers 52 33 19 5609:5389 63,5 6. Brooklyn Nets 54 28 26 6018:6017 51,9 7. Charlotte Hornets 52 26 26 5798:5781 50 8. Miami Heat 51 24 27 5352:5383 47,1 9. Detroit Pistons 51 22 29 5382:5524 43,1 10. Washington Wizards 52 22 30 5864:6013 42,3 11. Orlando Magic 53 22 31 5527:5693 41,5 12. Atlanta Hawks 52 17 35 5742:6134 32,7 13. Chicago Bulls 53 12 41 5393:5887 22,6 14. Cleveland Cavaliers 53 11 42 5434:6004 20,8 15. New York Knicks 52 10 42 5493:5959 19,2