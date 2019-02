Porzingis přestal být miláčkem New Yorku. Chtěl výměnu a míří do Dallasu

úno 1 2019

Odcházení Anthonyho Davise z New Orleans se mění v maraton, zmizení Kristapse Porzingise z New Yorku proběhlo sprintem. Mladá hvězda basketbalové NBA si během čtvrtka řekla o výměnu - a v řádu hodin zamířila do Dallasu. Vytáhlý Lotyš utvoří evropskou kolonii s německým veteránem Dirkem Nowitzkým či slovinským zázrakem Lukou Dončičem.