Střelecká bída Bostonu přihrála Knicks vítězství, v NBA zazářil mladý Litevec

Triumf Knicks řídil rozehrávač Jalen Brunson s 31 body a osmi asistencemi, Josh Hart přidal 19 bodů a nová posila Jose Alvarado měl dvanáct bodů. Boston se trápil při střelbě z dálky, když proměnil jen 17 procent svých trojkových pokusů. I kvůli tomu dal jen 89 bodů, což je pro něj nejméně v této sezoně.
Kawhi Leonard dotáhl Los Angeles Clippers k vítězství 115:96 nad Minnesotou, když zapsal 41 bodů a počtvrté v sezoně se dostal přes čtyřicet bodů. Clippers se tak posunuli na devátou příčku tabulky Západní konference těsně před desátý Portland, za který nově hraje Vít Krejčí.
Washington kvůli zranění stále nemůže využít své hvězdné posily Trae Younga a Anthonyho Davise a jasně prohrál s Miami 101:132. Heat táhli Bam Adebayo a Kasparas Jakučionis s 22 body. Teprve devatenáctiletý Litevec Jakučionis si vytvořil nový osobní rekord.
Výsledky basketbalové NBA
Boston - New York 89:111
Východní konference
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|53
|34
|19
|64,2
|2.
|New York
|53
|34
|19
|64,2
|3.
|Toronto
|54
|32
|22
|59,3
|4.
|Philadelphia
|52
|30
|22
|57,7
|5.
|Brooklyn
|51
|14
|37
|27,5
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|51
|38
|13
|74,5
|2.
|Cleveland
|53
|32
|21
|60,4
|3.
|Chicago
|53
|24
|29
|45,3
|4.
|Milwaukee
|50
|21
|29
|42,0
|5.
|Indiana
|53
|13
|40
|24,5
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|51
|27
|24
|52,9
|2.
|Miami
|54
|28
|26
|51,9
|3.
|Atlanta
|54
|26
|28
|48,1
|4.
|Charlotte
|53
|25
|28
|47,2
|5.
|Washington
|52
|14
|38
|26,9
Západní konference
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|52
|36
|16
|69,2
|2.
|Houston
|51
|32
|19
|62,7
|3.
|Memphis
|51
|20
|31
|39,2
|4.
|Dallas
|52
|19
|33
|36,5
|5.
|New Orleans
|54
|14
|40
|25,9
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|51
|32
|19
|62,7
|2.
|Phoenix
|53
|31
|22
|58,5
|3.
|Golden State
|53
|28
|25
|52,8
|4.
|LA Clippers
|52
|25
|27
|48,1
|5.
|Sacramento
|54
|12
|42
|22,2
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|53
|40
|13
|75,5
|2.
|Denver
|53
|34
|19
|64,2
|3.
|Minnesota
|54
|32
|22
|59,3
|4.
|Portland
|53
|25
|28
|47,2
|5.
|Utah
|53
|16
|37
|30,2