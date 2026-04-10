Knicks proti Bostonu rozhodli až v poslední čtvrtině, kterou ovládli 31:23. Hart v ní nasbíral 15 bodů. New York za výhrou táhli také Jalen Brunson 25 body a 10 asistencemi či Karl-Anthony Towns 16 body a 12 doskoky.
Ve svém prvním utkání v Madison Square Garden po těžkém zranění achilovky si hvězda Bostonu Jayson Tatum připsal 24 bodů, 13 doskoků či osm asistencí. Čtvrtému triumfu Knicks v řadě nezabránili ani 23 body Payton Pritchard nebo autor 20 bodů Derrick White. Boston odehrál utkání bez Jaylena Browna jen s osmi hráči.
Dvě utkání před koncem základní části New York ztrácí na Boston dva zápasy. Knicks přivítají Toronto a Charlotte, Boston bude hrát s New Orleans a Orlandem.
Lakers si poradili s Golden State, kterým kromě dlouhodobě zraněného Jimmyho Butlera chyběli znovu i Stephen Curry a také Kristaps Porzingis. Dvě utkání před koncem soutěže mají stejnou bilanci 51-29 jako čtvrtý Houston. Ještě je čekají doma Utah a Phoenix, Rockets vyzvou Minnesotu a Memphis.
Oslabení Lakers třikrát z posledních čtyř utkání prohráli, zatímco Houston uspěl osmkrát za sebou. Ve čtvrtek porazil 113:102 Philadelphii. Kevin Durant se podílel na výhře 29 body. Philadelphia postrádala Joela Embiida kvůli zánětu slepého střeva. Tyrese Maxey dal v jejím dresu 23 bodů. Sixers na osmém místě Východní konference ještě neztratili šanci na šestou příčku a přímý postup do play off. Na šestou Atlantu ale ztrácejí dva zápasy.
Vše pro udržení pátého místa na Východě dělá Toronto, které porazilo desáté Miami jasně 128:114. Brandon Ingram přispěl k vítězství 38 body. Hostům, již mají jisté předkolo play off, nestačilo 24 bodů, 11 doskoků nebo osm asistencí pivota Bama Adebaya.
V souboji celků bez šance na vyřazovací boje nedokázal Brooklyn v sedmi hráčích vzdorovat Indianě a podlehl jí vysoko 94:123. Nets vedl s 26 body E.J. Liddell, za Pacers dal 26 bodů Obi Toppin. Chicagu pomohl k vítězství 119:108 ve Washingtonu 31 body Tre Jones.
Výsledky basketbalové NBA
Washington - Chicago 108:119