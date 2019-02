Harden i George se hnali za rekordy. New York fandil hvězdě Bostonu

New York zahájil otevřenou fázi útoku na dno NBA a co nejvyšší pozici v draftu, když ve čtvrtek odeslal Kristapse Porzingise, Tima Hardawaye Jr., Courtneyho Lee a Treye Burka do Dallasu, přicházející Dennise Smithe Jr., DeAndreho Jordana a Wesleyho Matthewse pak proti Bostonu ani nenasadil.

Výměna umožní Knicks zaplatit v červenci hned dvěma hvězdám velké peníze. A Kyrie Irving je jedním z cílů. Slavný rozehrávač, vracející se do hry po dvouzápasové pauze, si mezitím mohl za podpory soupeřových fanoušků, kteří jej nepokrytě lákali do New Yorku, dojít pro 23 bodů, 10 doskoků a šest asistencí.

Ze skandování „Chceme Kyrieho!“ však Irving unesený nebyl. „Teď to je jenom rozptylující,“ poznamenal po utkání. „Ale jak říkám, oceňuju, že mě tu fanoušci podpořili,“ dodal.

Celtics získali osmé vítězství z posledních devíti utkání také s výraznou pomocí Marcuse Morrise, autora 18 bodů a pěti doskoků. Al Horford a Gordon Hayward se každý dostali na 14 bodů, Horford připojil devět doskoků. Jayson Tatum má na kontě 13 bodů.

Největší odpor Bostonu kladli Damyean Dotson s 22 body a šesti doskoky a nováček Kevin Knox s 21 body a pěti doskoky. Noah Vonleh nenápadně nasbíral sedm bodů, 11 doskoků a sedm asistencí. Knicks podlehl podvanácté za sebou a drží poslední pozici v lize.

Kyrie Irving v New Yorku:

Oklahoma City slaví sedmou výhru za sebou, i v Miami je za výsledkem 118:102 táhli Paul George a Russell Westbrook.

George přijal úlohu hlavního střelce a zapsal si 43 bodů a k nim sedm doskoků a pět asistencí. Osobní i klubový rekord vylepšil na 10 trojek - potřeboval k tomu jen 16 střel z dálky. Počtvrté v sezoně pokořil hranici 40 bodů, už po první čtvrtce byl na 16 bodech.

„Paul George byl dnes neskutečný,“ ocenil kouč soupeře Erik Spoelstra. „Zkusili jsme na něj všechny obranné triky, co máme v rukávu, ale nic nepomohlo. Byl to jeden z nejlepších střeleckých výkonů, jaké jsem v této sezoně viděl,“ dodal.

Westbrook za celý zápas vypálil jen desetkrát, v šesti případech uspěl. A hlavně se soustředil na zásobování George. Zároveň zaznamenal pátý triple double za sebou a 18. v sezoně - 14 bodů, 14 asistencí a 12 doskoků.

Dennis Schröder je doplnil 28 body (střelba 11/13), když ve druhé čtvrtině zazářil 24 body, celkem odehrál jen 29 minut. Steven Adams zajistil 13 bodů a sedm doskoků.

Paul George proti Miami:

Poražené Heat vedl Kelly Olynyk s 21 body a sedmi doskoky, Josh Richardson zaznamenal 18 bodů a Hassan Whiteside má na kontě 12 bodů plus 16 doskoků. Bam Adebayo útočil na double double 10 body a devíti doskoky.

Miami kleslo na osmou příčku Východní konference za Charlotte, stále má stále náskok dvou výher na nepostupovou pozici do play off, kterou okupuje Detroit. Desátý Washington ztrácí dva a půl zápasu.

James Harden měl problém uhájit svou sérii třicetibodových večerů, v Denveru se to hvězdě Houstonu povedlo až v poslední minutě. Zápis číslo 25 je nicméně po vymodlené trojce, která přinesla rovných 30 bodů, na světě. Ve své bilanci má i devět doskoků a šest asistencí.

V pátek přitom nezačal špatně, za první čtvrtinu stihl 15 bodů, ale pak minul deset z jedenácti pokusů. Nejvíce si nakonec pomohl trojkami 7/14. Musel se však podruhé za sebou smířit s porážkou, navíc po 24 utkáních neodcházel jako nejlepší střelec, Nuggets měli hned dva třicetibodové muže.

Zazářil hlavně Malik Beasley, osobní maximum si vylepšil na 35 bodů, a to o plných 13 bodů. Srbský pivot Nikola Jokič přidal 31 bodů, 13 doskoků a devět asistencí a těsně mu tak unikl devátý triple double v sezoně.

Kariérní rekord si vylepšil i náhradník Torrey Craig na 22 bodů, když často hrál na Hardena a pomohl ho ubránit na nejméně bodů od 11. prosince. „Harden je skvělý hráč, jeden z nejlepších střelců v historii ligy. Takže udržet ho na 30 bodech a zvítězit je něco, s čím můžeme být spokojeni,“ řekl Craig. Monté Morris je doplnil 18 body, osmi asistencemi a šesti doskoky, Paul Millsap 10 body a šesti asistencemi.

Kenneth Faried sekundoval Hardenovi sezonním maximem 23 bodů a také šesti doskoky proti týmu, kterému má co dokazovat. Nuggets mu pomohli vytáhnout se až do americké reprezentace, ale v nedávných letech ho zatratili a nechali vysedávat na lavičce. Chris Paul se dostal na 20 bodů a šest asistencí, Eric Gordon zajistil 17 bodů.

Sestřih ze zápasu Denver - Houston:

Rockets vstoupili do utkání velice dobře, 43 body za první čtvrtinu a na začátku druhé vedl o 10 bodů, jenže tuto dvanáctiminutovku nakonec ztratili 28:48 a pak už jen marně dotahovali. Nakonec podlehli 122:136.

Nad Houstonem vyhrál Denver poprvé od roku 2015 a po devíti porážkách za sebou. Celkově uspěl v pátém utkání v řadě a nahání Golden State.

Utah vyhrál 128:112 nad Atlantou a po desáté výhře z posledních 12 zápasů už šlape na paty Houstonu na šesté příčce Západní konference. Rudy Gobert se vyhecoval k 25 bodům (střelba 7/7) a 13 doskokům, Ricky Rubio stihl 22 bodů a 11 asistencí a Joe Ingles nashromáždil 19 bodů, sedm doskoků a pět asistencí.

Donovan Mitchell se spokojil s 15 body a pěti asistencemi, Derrick Favors má na kontě 14 bodů a sedm doskoků, Kyle Korver 14 bodů a šest doskoků a ještě Jae Crowder zvládl 13 bodů plus osm doskoků.

Trae Young v dresu poražených Hawks zaznamenal 28 bodů a devět asistencí. Díky pěti trojkám už překonal nováčkovský rekord svého klubu, v sezoně jich má 84, Salim Stoudamire stihl za celou sezonu 2005/06 o dvě méně.

John Collins nastřílel 19 bodů, Dewayne Dedmon připojil 15 bodů, sedm doskoků a tři zisky a Kevin Huerter 14 bodů plus sedm asistencí. Atlanta nedokázala nic vytěžit z náskoku 11 bodů, který měla ve druhé čtvrtině.

Rudy Gobert proti Atlantě:

Charlotte doma zdolalo Memphis 100:92, Kemba Walker k úspěchu pomohl 23 body, Malik Monk pomohl 20 body, z toho 14 v poslední čtvrtině a Tony Parker 15 body plus sedmi asistencemi.

Rozhodovalo se v posledních pěti minutách, které Hornets opanovali 15:2. Osm bodů během závěrečného finiše dal Marvin Williams včetně dvou klíčových trojek, které přinesly obrat. Celkově nastřílel Williams 16 bodů. Bismack Biyombo v závěru pomohl dvěma ze svých tří bloků.

Hornets měli situaci usnadněnou, hosté přivezli jen deset zdravých hráčů. Hlavní hvězdu Mika Conleyho trápí koleno, nehráli ani další obvyklí členové základní pětky Kyle Anderson a Jaren Jackson Jr.

Shelvin Mack se stal nejlepším střelcem Grizzlies s 19 body, pomohl i devíti asistencemi, Justin Holiday a Ivan Rabb se postarali o 15 bodů. Marc Gasol zvládl jen osm bodů, šest doskoků a pět asistencí.

