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Smeč roku ani triple double nestačí, Janis na první výhru s Miami čeká dál

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  8:43aktualizováno  9:08
Janis Adetokunbo z Miami Heat se raduje v zápase s Dallas Mavericks.

Janis Adetokunbo z Miami Heat se raduje v zápase s Dallas Mavericks. | foto: Rebecca BlackwellAP

Ajay Mitchell (25) z Oklahoma City Thunder se tlačí na koš Phoenix Suns, brání...
LaMelo Ball (1) z Minnesota Timberwolves zakončuje na koš Cleveland Cavaliers.
Jaylen Wells z Memphis Grizzlies
Yaxel Lendeborg (1) z Golden State Warriors smečuje proti Memphis Grizzlies.
16 fotografií
Cleveland Cavaliers porazili Minnesota Timberwolves 127:125 po prodloužení a po úvodní porážce vybojovali v NBA druhou výhru za sebou. Hostům k vítězství nepomohlo ani 47 bodů amerického basketbalisty Anthonyho Edwardse. Ani ve čtvrtém utkání sezony se nedočkali výhry posílení Miami Heat, kteří doma podlehli 109:113 Dallas Mavericks. Nepomohl triple double Janise Adetokunba.

Výborný střelecký výkon předvedl také Brandon Miller, který zaznamenal osobní rekord 39 bodů při domácí výhře Charlotte 110:103 nad Washingtonem. Čtvrtý úspěch ve čtvrtém zápase sezony zaznamenaly v pondělním programu Oklahoma City, Houston a Memphis.

Lídrem Clevelandu byl autor 26 bodů Donovan Mitchell, důležitou roli sehrál i James Harden, který poslal zápas do prodloužení a před jeho koncem proměnil důležité trestné hody. Celkově zaznamenal 19 bodů a devět asistencí.

Edwards nastřílel alespoň 47 bodů posedmé v kariéře. Trefil pět trojek, ale spotřeboval na to 15 pokusů a neuspěl ani s tím posledním v závěru prodloužení, kterým by výsledek vyrovnal na 125:125. Těsně před tím jeho spoluhráč LaMelo Ball neproměnil žádnou ze dvou šestek.

Miller prožil životní večer a Hornets si připsali ve čtvrtém zápase třetí výhru i bez stále zraněných Cobyho Whitea, Kona Knueppela a Granta Williamse. V týmu Wizards stále čeká na debut jednička draftu A. J. Dybantsa, Anthony Davis zaznamenal 29 bodů a 10 doskoků a Trae Young 22 bodů a 10 asistencí.

Oklahoma City zůstává stoprocentní navzdory zraněním Jalena Williamse a Casona Wallace, kteří musejí na operaci po nedělním zápase s Los Angeles Clippers. První jmenovaný si při nekontrolovaném pádu po nájezdu na koš a faulu zlomil levou lýtkovou kost a vykloubil kotník. Wallace má potíže s kyčlí. Thunder i tak doma porazili Phoenix 125:114, jejich lídry byli s 30 body Ajay Mitchell a s 26 Shai Gilgeous-Alexander.

Houstonu pomohli vylepšit bilanci na 4-0 zejména Alperen Sengün a Kevin Durant. Při domácím vítězství nad Atlantou 120:110 zaznamenali 29 a 22 bodů. Oba přidali i devět doskoků a turecký pivot Sengün i devět asistencí.

Memphis už podruhé v sezoně porazil Utah, tentokrát v jeho hale 110:105. Hlavní podíl na tom měl Keyonte George s 26 body.

Ani ve čtvrtém utkání sezony neuspělo Miami, doma podlehlo Dallasu 109:113. Nepomohl skvělý výkon Janise Adetokunba s 29 body, 14 doskoky a 11 asistencemi. Jeho smeč přes Daniela Gafforda bude patřit k akcím ročníku.

Mavericks těžili z rychlého návratu uzdraveného Coopera Flagga, který po potížích s ramenem zaznamenal 29 bodů a 11 asistencí. Miami poprvé od roku 2008 prohrálo úvodní čtyři zápasy, z toho celkem tři doma.

První výhru v sezoně si připsali hráči Golden State, na palubovce Denveru zvítězili 134:114. Nováček Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 31 body a 12 doskoky.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 127:125 po prodl.
Charlotte Hornets - Washington Wizards 110:103
Miami Heat - Dallas Mavericks 109:113
Boston Celtics - Chicago Bulls 134:99
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 110:102
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 125:114
Houston Rockets - Atlanta Hawks 120:110
Utah Jazz - Memphis Grizzlies 105:110
Denver Nuggets - Golden State Warriors 114:134

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Janis Adetokunbo z Miami Heat se raduje v zápase s Dallas Mavericks.

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