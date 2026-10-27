Smeč roku ani triple double nestačí, Janis na první výhru s Miami čeká dál

Výborný střelecký výkon předvedl také Brandon Miller, který zaznamenal osobní rekord 39 bodů při domácí výhře Charlotte 110:103 nad Washingtonem. Čtvrtý úspěch ve čtvrtém zápase sezony zaznamenaly v pondělním programu Oklahoma City, Houston a Memphis.
Lídrem Clevelandu byl autor 26 bodů Donovan Mitchell, důležitou roli sehrál i James Harden, který poslal zápas do prodloužení a před jeho koncem proměnil důležité trestné hody. Celkově zaznamenal 19 bodů a devět asistencí.
Edwards nastřílel alespoň 47 bodů posedmé v kariéře. Trefil pět trojek, ale spotřeboval na to 15 pokusů a neuspěl ani s tím posledním v závěru prodloužení, kterým by výsledek vyrovnal na 125:125. Těsně před tím jeho spoluhráč LaMelo Ball neproměnil žádnou ze dvou šestek.
Miller prožil životní večer a Hornets si připsali ve čtvrtém zápase třetí výhru i bez stále zraněných Cobyho Whitea, Kona Knueppela a Granta Williamse. V týmu Wizards stále čeká na debut jednička draftu A. J. Dybantsa, Anthony Davis zaznamenal 29 bodů a 10 doskoků a Trae Young 22 bodů a 10 asistencí.
Oklahoma City zůstává stoprocentní navzdory zraněním Jalena Williamse a Casona Wallace, kteří musejí na operaci po nedělním zápase s Los Angeles Clippers. První jmenovaný si při nekontrolovaném pádu po nájezdu na koš a faulu zlomil levou lýtkovou kost a vykloubil kotník. Wallace má potíže s kyčlí. Thunder i tak doma porazili Phoenix 125:114, jejich lídry byli s 30 body Ajay Mitchell a s 26 Shai Gilgeous-Alexander.
Houstonu pomohli vylepšit bilanci na 4-0 zejména Alperen Sengün a Kevin Durant. Při domácím vítězství nad Atlantou 120:110 zaznamenali 29 a 22 bodů. Oba přidali i devět doskoků a turecký pivot Sengün i devět asistencí.
Memphis už podruhé v sezoně porazil Utah, tentokrát v jeho hale 110:105. Hlavní podíl na tom měl Keyonte George s 26 body.
Ani ve čtvrtém utkání sezony neuspělo Miami, doma podlehlo Dallasu 109:113. Nepomohl skvělý výkon Janise Adetokunba s 29 body, 14 doskoky a 11 asistencemi. Jeho smeč přes Daniela Gafforda bude patřit k akcím ročníku.
Mavericks těžili z rychlého návratu uzdraveného Coopera Flagga, který po potížích s ramenem zaznamenal 29 bodů a 11 asistencí. Miami poprvé od roku 2008 prohrálo úvodní čtyři zápasy, z toho celkem tři doma.
První výhru v sezoně si připsali hráči Golden State, na palubovce Denveru zvítězili 134:114. Nováček Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 31 body a 12 doskoky.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 127:125 po prodl.