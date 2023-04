Favoriti NBA vybouchli. Selhání? Ne, krok k úspěchu, překvapil Adetokunbo

Největší hvězda Milwaukee však brzký výpadek hodnotila až nečekaně smířlivě. „Není to selhání, ale krok k úspěchu,“ prohlásil Adetokunbo, byť z jeho hlasu i řeči těla pramenilo zklamání.

„Michael Jordan hrál 15 let a získal šest titulů, takže ostatních devět let bylo selhání? To mi chcete říct?“ hněval se.

Janis Adetokunbo (vlevo) z Milwaukee se snaží zastavit Jimmyho Butlera z Miami.

„Ve sportu není selhání, jsou jen dobré a špatné dny. Někdy se vám podaří uspět, jindy zase ne. Tohle je podstata sportu, nemůžete pořád vyhrávat. Tento rok zvítězí někdo jiný, je to jednoduché.“

Bucks, kteří základní částí aktuálního ročníku NBA prosvištěli se zápasovou bilancí 58 výher a 24 porážek, utržili v sérii s Miami rozhodující ránu ve středu, kdy na domácí půdě padli 126:128 po prodloužení.

Končí i Krejčí V prvním kole play off dohrála i Atlanta, v níž působí i Vít Krejčí. Český rozehrávač se v sérii s Bostonem (2:4) na hřiště nedostal.

Adetokunbo zaznamenal 38 bodů a 20 doskoků, největší slávu na sebe ale strhl Jimmy Butler v dresu Heat, jenž se blýskl 42 body a zařídil rovněž prodloužení košem půl vteřiny před koncem základní hrací doby.

„Hráli jsme tvrdě, věděli jsme, čeho jsme schopní,“ radoval se. „A taky jsme neposlouchali okolní ruch,“ rýpl si do prognóz, které na postup jednoznačně favorizovali Milwaukee.

Jenže nakonec si další kolo s New York Knicks zahraje Miami, osmý celek základní části, který se ke konfrontaci s Bucks musel probít přes předkolo. Stanice ESPN to označuje jako jedno z největších překvapení v historii soutěže.

Týmu kolem Butlera pomohlo i zranění Adetokunba, který v první čtvrtině úvodního mače série spadl na záda a druhý a třetí duel vynechal. Basketbalisté Milwaukee tak přišli o borce, který v základní části řádil průměrně 31 body na zápas. Prohrávali 1:2, a přestože se Adetokunbo na zbylá utkání vrátil a skóroval 26 a 38 bodů, ztrátu neotočili.

„Přišlo mi, že oni hráli tak, aby nás porazili, zatímco my se soustředili na zisk titulu,“ naznačil hvězdný Řek, že se jeho tým až příliš zaobíral vidinou triumfu, místo toho, aby se koncentroval na první překážku.