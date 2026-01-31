Jokič je po zranění kolena zpět v hvězdné formě. V NBA zářil i Dončič

Trojnásobný nejužitečnější hráč ligy Jokič si koleno poranil na konci prosince, během jeho absence nicméně Denver udržel pozitivní bilanci 10-6.
Tentokrát byl klíčem k výhře především ve čtvrté čtvrtině, kdy během necelých čtyř minut zaznamenal 11 bodů, a pomohl tak natáhnout vedení Nuggets z pěti bodů na 16.
„Je skvělé míč Jokiče zpátky, ale musíme se všichni trochu uklidnit. Mít v sestavě nejlepšího hráče na světě je velká věc, jenže musíme být opatrní v tom, co od něj nyní čekáme. Nejprve se musí dostat do formy a cítit se na hřišti komfortně,“ uvedl trenér David Adelman, který dal Jokičovi pouze 25 minut.
Dalších 22 bodů přidali Tim Hardaway, 21 Peyton Watson a 20 bodů Jamal Murray. Clippers, kteří ovládli 16 z posledních 19 zápasů, vedl James Harden s 25 body.
Dončič si ve Washingtonu připsal 88. triple double v kariéře, už za první dvě čtvrtiny se dostal na 26 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. „Není to snadné, i když to tak může vypadat. Je to ale dobrý pocit, pokud to dopadne takhle,“ řekl hvězdný Slovinec.
V poločase Lakers vedli 77:48, nakonec vyhráli o 31 bodů. Hosté stříleli s úspěšností 61 procent z pole, LeBron James se předvedl 20 body a několika smečemi.
Pětizápasovou vítěznou sérii Clevelandu ukončil Phoenix (126:113). Při další absenci Devina Bookera ho táhl opět Dillon Brooks se s 27 body. Cavaliers dohrávali bez trenéra Kennyho Atkinsona, vyloučený byl po druhé technické chybě za protesty.
Golden State prohráli 124:131 s Detroitem a navíc přišli o Stephena Curryho. Ve druhé půli odstoupil s bolavým kolenem, do té doby stihl 23 bodů. Pistons vedl Cade Cunningham s 29 body a 11 asistencemi.
Velký obrat předvedlo Orlando proti Torontu: poslední část ovládlo 44:21 a utkání 130:120. Magic řídil Desmond Bane s 32 body, za hosty dal 35 Brandon Ingram.
Výsledky NBA
Washington - LA Lakers 111:142,