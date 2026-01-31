Jokič je po zranění kolena zpět v hvězdné formě. V NBA zářil i Dončič

Autor: ,
  8:50
Basketbalisté Denveru se v NBA opět mohou spolehnout na služby hvězdného Nikoly Jokiče. Srbský pivot se do sestavy Nuggets vrátil po šestnáctizápasové absenci způsobené zraněním levého kolena a k výhře 122:109 nad Clippers pomohl 31 body a 12 doskoky. Triple double za 37 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků zaznamenal Luka Dončič, do dvouciferných čísel ve všech těchto statistikách se přitom dostal ještě před poločasem. Lakers dovedl k jasnému triumfu 142:111 ve Washingtonu.
Fotogalerie4

Nikola Jokič chystá přihrávku v utkání s LA Clippers. | foto: Reuters

Trojnásobný nejužitečnější hráč ligy Jokič si koleno poranil na konci prosince, během jeho absence nicméně Denver udržel pozitivní bilanci 10-6.

Tentokrát byl klíčem k výhře především ve čtvrté čtvrtině, kdy během necelých čtyř minut zaznamenal 11 bodů, a pomohl tak natáhnout vedení Nuggets z pěti bodů na 16.

„Je skvělé míč Jokiče zpátky, ale musíme se všichni trochu uklidnit. Mít v sestavě nejlepšího hráče na světě je velká věc, jenže musíme být opatrní v tom, co od něj nyní čekáme. Nejprve se musí dostat do formy a cítit se na hřišti komfortně,“ uvedl trenér David Adelman, který dal Jokičovi pouze 25 minut.

Dalších 22 bodů přidali Tim Hardaway, 21 Peyton Watson a 20 bodů Jamal Murray. Clippers, kteří ovládli 16 z posledních 19 zápasů, vedl James Harden s 25 body.

Dončič si ve Washingtonu připsal 88. triple double v kariéře, už za první dvě čtvrtiny se dostal na 26 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. „Není to snadné, i když to tak může vypadat. Je to ale dobrý pocit, pokud to dopadne takhle,“ řekl hvězdný Slovinec.

Luka Dončič kontroluje míč pod košem.

V poločase Lakers vedli 77:48, nakonec vyhráli o 31 bodů. Hosté stříleli s úspěšností 61 procent z pole, LeBron James se předvedl 20 body a několika smečemi.

Pětizápasovou vítěznou sérii Clevelandu ukončil Phoenix (126:113). Při další absenci Devina Bookera ho táhl opět Dillon Brooks se s 27 body. Cavaliers dohrávali bez trenéra Kennyho Atkinsona, vyloučený byl po druhé technické chybě za protesty.

Golden State prohráli 124:131 s Detroitem a navíc přišli o Stephena Curryho. Ve druhé půli odstoupil s bolavým kolenem, do té doby stihl 23 bodů. Pistons vedl Cade Cunningham s 29 body a 11 asistencemi.

Velký obrat předvedlo Orlando proti Torontu: poslední část ovládlo 44:21 a utkání 130:120. Magic řídil Desmond Bane s 32 body, za hosty dal 35 Brandon Ingram.

Výsledky NBA

Washington - LA Lakers 111:142,
Orlando - Toronto 130:120,
Boston - Sacramento 112:93,
New York - Portland 127:97,
New Orleans - Memphis 114:106,
Phoenix - Cleveland 126:113,
Utah - Brooklyn 99:109,
Denver - LA Clippers 122:109,
Golden State - Detroit 124:131.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Jokič je po zranění kolena zpět v hvězdné formě. V NBA zářil i Dončič

Nikola Jokič chystá přihrávku v utkání s LA Clippers.

Basketbalisté Denveru se v NBA opět mohou spolehnout na služby hvězdného Nikoly Jokiče. Srbský pivot se do sestavy Nuggets vrátil po šestnáctizápasové absenci způsobené zraněním levého kolena a k...

31. ledna 2026  8:50

České finále juniorské čtyřhry na Australian Open ovládly sestry Kovačkovy

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry...

Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3, nasazené jedničky ovládly duel...

31. ledna 2026  7:44,  aktualizováno  8:10

Nový MMA pár? Šampion Oktagonu Will Fleury prý randí s Lucií Pudilovou

Lucie Pudilová zápasila v americké organizaci UFC, nyní je v Oktagonu.

Milují bojové sporty i sami sebe. Irský hromotluk Will Fleury, úřadující šampion těžké i polotěžké váhy Oktagonu, údajně tvoří pár se zápasnicí Lucií Pudilovou. Podporuje ji i před sobotním turnajem...

31. ledna 2026

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranského

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...

Když měl brněnský trenér Jiří Horáček zhodnotit jako bývalý bek souhru svých svěřenců Filipa Krále a Libora Zábranského po buly ve třetí třetině, kterou druhý jmenovaný poslal nekompromisně pod víko,...

31. ledna 2026  6:45

Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí

Chicagský Wyatt Kaiser se snaží dostat puk z dosahu Charlieho Coylea z...

Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Ofenzivu hostů vedl Charlie Coyle, který zapsal hattrick a asistenci. Na straně domácích si připsal Connor...

31. ledna 2026  6:17

Musím Ledeckou brzdit, říká její věhlasný kouč. Vidí v ní podobu s italskou hvězdou

Premium
Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

Den, kdy si Ester Ledecké všiml poprvé, si nevybavuje. „Tak rok 2016, 2017?“ zapřemýšlí nahlas Ital Michael Mair. „Určitě to bylo dávno před Pchjongčchangem, kde ji po olympijském zlatu v super-G...

31. ledna 2026

Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Hokejový útočník Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla zřejmě vynechá nedělní zápas Bruins pod širým nebem v Tampě, o start na blížících se olympijských hrách by ale neměl přijít. Po tréninku...

30. ledna 2026  22:59

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

30. ledna 2026  22:43

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Německo na ME v házené postoupilo do finále, o titul si zahraje s Dánskem

Německý házenkář Nils Lichtlein slaví proti Dánsku.

O titul na mistrovství Evropy si zahrají házenkáři Dánska a Německa. Dánové si v semifinále v Herningu poradili 31:28 s Islandem, Němci stejným skóre porazili Chorvatsko. Finále je na programu v...

30. ledna 2026  20:27,  aktualizováno  22:42

Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice

Vítězná radost hokejistů Komety Brno.

Páteční hokejová extraliga měla v programu dva zápasy. Karlovy Vary si zopakovaly den starý souboj s Libercem a utkání skončilo úplně stejným výsledkem – domácí uspěli 3:2 v nájezdech. Kometa Brno...

30. ledna 2026  21:34,  aktualizováno  22:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.