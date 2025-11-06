Hovořit se bude i o nejnovějším triple double Russella Westbrooka, 23 body, 16 doskoky a 10 asistencemi dovedl Sacramento Kings k triumfu 121:116 v derby s Golden State Warriors.
Po osmi výhrách zažívají první porážku úřadující šampioni Oklahoma City Thunder, vyrovnaný duel na palubovce Portland Trail Blazers ztratili 119:121.
připravujeme další podrobnosti
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 132:121
Detroit Pistons - Utah Jazz 114:103
Indiana Pacers - Brooklyn Nets 103:112
Boston Celtics - Washington Wizards 136:107
New York Knicks - Minnesota Timberwolves 137:114
Memphis Grizzlies - Houston Rockets 109:124
Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 99:101
Denver Nuggets - Miami Heat 122:112
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 118:116
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 121:119
Sacramento Kings - Golden State Warriors 121:116