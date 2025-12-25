Tehdy si v televizním hitu s Minnesota Timberwolves poranil lýtko a v NBA pak nastoupil až téměř v polovině února už v dresu současného zaměstnavatele jako spoluhráč LeBrona Jamese a Austina Reavese.
Zranění lýtka bylo i za nynější krátkou pauzou. Nejlepší střelec ligy nedohrál sobotní derby s Clippers a pak chyběl v úterním zápase s Phoenix Suns.
Lakers oba zápasy prohráli, což se jim stalo poprvé v sezoně. V tabulce Západní konference jsou čtvrtí s bilancí 19 výher a 9 porážek. Dončič vede střeleckou statistiku sezony s průměrem 34,1 bodu na zápas, k tomu přidává 8,8 asistence a 8,6 doskoku.