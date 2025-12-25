Vánoční dárek pro fanoušky. Dončič se do sestavy Lakers vrací už o svátcích

Zdravotní problémy Luky Dončiče nebyly vážné, hvězdný basketbalista už ve čtvrtečním vánočním utkání podle ESPN bude v sestavě Los Angeles Lakers proti Houston Rockets. Na palubovku se slovinský rozehrávač vrátí v den výročí posledního zápasu, který odehrál za Dallas před šokující výměnou do Kalifornie.
Tehdy si v televizním hitu s Minnesota Timberwolves poranil lýtko a v NBA pak nastoupil až téměř v polovině února už v dresu současného zaměstnavatele jako spoluhráč LeBrona Jamese a Austina Reavese.

Zranění lýtka bylo i za nynější krátkou pauzou. Nejlepší střelec ligy nedohrál sobotní derby s Clippers a pak chyběl v úterním zápase s Phoenix Suns.

Lakers oba zápasy prohráli, což se jim stalo poprvé v sezoně. V tabulce Západní konference jsou čtvrtí s bilancí 19 výher a 9 porážek. Dončič vede střeleckou statistiku sezony s průměrem 34,1 bodu na zápas, k tomu přidává 8,8 asistence a 8,6 doskoku.

