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Trefa přes celé hřiště a 53 bodů. Dončič dotáhl Lakers k výhře nad Portlandem

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  9:37
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Luka Dončič z Lakers se snaží přehodit portlandského Roberta Williamse.

Luka Dončič z Lakers se snaží přehodit portlandského Roberta Williamse. | foto: AP

Luka Dončič míří na portlandský koš.
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Basketbalisté Los Angeles Lakers porazili v dalším utkání Poháru NBA Portland 124:118 především díky 53 bodům Luky Dončiče. Vítězové vystřídali soupeře v čele Západní konference. Hostům chyběl kvůli zlomenému kotníku Vít Krejčí.

Dončič dal 53 bodů za 38 minut, přičemž trefil 17 z 33 střel z pole včetně pěti trojek a také 14 z 18 trestných hodů. Na konci poločasu proměnil neuvěřitelný pokus ze tří čtvrtin hřiště s klaksonem, kterým snížil na 53:60.

„Myslím, že to změnilo celou energii v týmu i v hale. Byla to důležitá střela, tak jsem se rozhodl, že ji dám,“ řekl Dončič s úsměvem.

„Když máte v týmu někoho, kdo dokáže dávat takovéhle střely, je to prostě zábava,“ uvedl pivot Lakers Walker Kessler, který si připsal 16 bodů a 12 doskoků. „Je neuvěřitelné ho sledovat. Je neuvěřitelné hrát po jeho boku. Pro mě je to MVP. Myslím, že v tuhle chvíli je to úplně jasné.“

Hvězdný Slovinec překonal hranici 50 bodů už podruhé v sezoně a je nejlepším střelcem NBA s průměrem přes 40 bodů na zápas. Lakers pak třetí část ovládli 34:15 a vykročili za osmou výhrou z úvodních deseti utkání.

„Luka umí věci, které možná zvládne jen hrstka lidí, nebo taky vůbec nikdo,“ řekl trenér Lakers J.J. Redick. „Když vystřelí ze tří čtvrtin hřiště, člověka překvapí, pokud míč alespoň neprojde obroučkou a nevypadne ven, nebo ji alespoň nezasáhne,“ dodal.

Dončičovi sekundoval Austin Reaves s 25 body. Za Portland, který trefil 19 trojek, dali po 22 bodech Damian Lillard a Deni Avdija.

Victor Wembanyama navázal na 52 bodů a 24 doskoků proti Dallasu 30 body a 14 doskoky proti Sacramentu, když odehrál o téměř osm minut méně. San Antonio zvítězilo jasně 124:109. Dylan Harper, Stephon Castle a Devin Vassell přispěli k výhře 19 body. Na druhé straně zaznamenal 22 bodů nováček Darius Accuff, 17 bodů a 12 doskoků nasbíral pivot Domantas Sabonis.

San Antonio si i díky 15 trojkám z 30 pokusů a 42 trestným hodům vylepšilo bilanci na 7-2. Sacramento se krčí u dna Západní konference s jedinou výhrou z osmi duelů.

Teprve druhou porážku z deseti zápasů si připsala Philadelphia, podlehla 95:119 v Clevelandu. LeBron James se proti svému bývalému týmu prosadil za 31 minut jen osmi body. Joel Embiid měl pouze šest bodů, když netrefil ani jednu z devíti střel z pole. Za Cleveland nastřílel 23 bodů Donovan Mitchell a 22 bodů Evan Mobley.

Philadelphii, která vede Východní konferenci, stíhá Boston, jenž zvítězil 119:80 na hřišti Charlotte. S 34 body či devíti asistencemi a osmi doskoky vyčníval Jayson Tatum.

Sedmé výhry dosáhla i oslabená Minnesota, která zvítězila 115:109 v New Orleans. Při absenci Anthonyho Edwardse vedl tým s 26 body Ayo Dosunmu.

Po úvodních šesti triumfech si už třetí porážku v řadě připsal Memphis, který podlehl Oklahoma City 97:128. Lídry vítězů byli Ajay Mitchell s 35 body a Shai Gilgeous-Alexander s 28 body.

Atlanta zvítězila nad Washingtonem 139:132. Zářili Nickeil Alexander-Walker s 28, Luguentz Dort s 25 nebo Onyeka Okongwu s 22 body, k nimž nasbíral 10 doskoků. Atlanta vyhrála potřetí v řadě a na Východě je čtvrtá s bilancí 6-4.

Na palubovku Hawks se poprvé po odchodu do Washingtonu vrátil Trae Young a prosadil se 23 body a 10 asistencemi, měl ale také devět ztrát.

Výsledky NBA

Charlotte - Boston 80:119
Atlanta - Washington 139:132
Cleveland - Philadelphia 119:95
New Orleans - Minnesota 109:115
Dallas - Utah 112:100
Memphis - Oklahoma City 97:128
Milwaukee - Toronto 107:121
LA Lakers - Portland 124:118
Sacramento - San Antonio 109:124

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