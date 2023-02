138 proher, první triumf. Obrat značí posun. Zachrání „noví“ Lakers sezonu?

Vybavíte si předsezonní predikce? Brooklyn Nets a Los Angeles Lakers coby největší favoriti na zisk titulu. Jenže to byl říjen, o čtyři měsíce později je situace naprosto odlišná.

Oba kluby rozprášily kádr. Nets se rozloučili s Kyriem Irvingem i Kevinem Durantem, Lakers zase nefigurují ani na pozicích pro play in turnaj (7. až 10. místo v každé konferenci) a před uzávěrkou přestupů nezaháleli.

Pryč je problémový Russell Westbrook, hvězdy LeBrona Jamese a Anthonyho Davise teď obklopují Rui Hačimura, Malik Beasley, D’Angelo Russell (byť momentálně zraněný), Jarred Vanderbilt nebo Mo Bamba.

James nemládne a Davis neproslul zrovna železnou trpělivostí ani zdravím, a tak pánové z vedení sedmnáctinásobného šampiona museli jednat. A jednali úspěšně, vždyť sestava Lakers už na papíře rázem vypadá daleko přitažlivěji.

Navíc vyhrává. Po přestavbě přišla jediná porážka, k tomu čtyři triumfy, zvlášť ten poslední pořádně sladký.

„Na klucích jsem viděl frustraci, ale zároveň nic, co by připomínalo odevzdanost,“ připomínal kouč Darvin Ham momenty ze druhé čtvrtiny nedělního duelu proti Dallasu, kdy Lakers prohrávali už o propastných 27 bodů.

Borci v bílém ale zabrali, rázem byli všude. Obranář Vanderbilt předváděl i v ofenzivě kousky, které byste čekali spíš od historicky nejlepšího střelce soutěže Jamese. Davis zase vládl pod košem, počínal si dominantně a bodově se dostal na třicítku.

A když se v závěrečných vteřinách Irving nepochopil s Dončičem a vyrobil lacinou ztrátu, Lakers zapsali do tabulky 29. výhru v sezoně.

Boj o play in v Západní konferenci 7. Golden State Warriors (31:30)

8. Utah Jazz (31:31)

9. New Orleans Pelicans (30:31)

10. Minnesota Timberwolves (31:32)

...

11. Portland Trail Blazers (29:31)

12. LA Lakers (29:32)

13. Oklahoma City Thunder (28:32)

V našlapané Západní konferenci jsou stále až dvanáctí, jenže na desáté místo zajišťující předkolo ztrácejí jen dvě výhry a ostatně ani elitní šestka, jež si to do play off namíří rovnou, není vzdálená na míle.

Do konce základní části navíc pořád zbývá přes dvacet utkání. James s Davisem už potvrdili, že žádné volno si brát nebudou, snad jen v případě zranění.

První jmenovaný se proti Mavericks potýkal s bolavým kotníkem. „Už mi bylo líp, ale že bych nedohrál? Vyloučeno, to mě ani nenapadlo. Pořád jsem věřil, že to můžeme otočit,“ hlásil.

O nadějích Lakers významně napoví následujících pět střetnutí proti konferenčním rivalům. Dvakrát si mistři sezony 2019/20 zahrají se silnými Memphis Grizzlies, tři zápasy budou s přímými konkurenty v boji o desítku: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves a Golden State Warriors.

Jestliže se udrží na vítězné vlně, třeba můžou sezonou ještě zamíchat. Přitom ještě před nedávnem vypadali na odpis.