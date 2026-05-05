Dončičova absence se prodlužuje, kvůli zranění zmešká i úvod 2. kola play off

Autor: ,
  10:02
Nejlepší střelec základní části NBA Luka Dončič zmešká kvůli zranění zadního stehenního svalu i úvod 2. kola play off proti basketbalistům Oklahoma City, uvedli Los Angeles Lakers. Sérii s obhájcem titulu rozehraje kalifornský tým v úterý. Slovinská hvězda se zranila před měsícem právě v utkání s Oklahomou.

Luka Dončič z Lakers odkulhává z palubovky při utkání s Oklahomou. | foto: AP

Sedmadvacetiletý rozehrávač kvůli zdravotním potížím odehrál v základní části jen 64 zápasů, v nichž měl průměr 33,5 bodu a podruhé v kariéře se stal nejlepším střelcem soutěže.

V prvním kole play off bez něj Lakers vyřadili Houston 4:2 na zápasy.

Slovinec se na začátku dubna po konzultaci s klubovými lékaři i vlastním týmem přesunul do Evropy, kde plánoval léčit poraněný stehenní sval u specialistů.

Podle původních odhadů měla léčba a rekonvalescence zabrat přibližně měsíc, to se ale nevyplnilo, a Dončič tak přijde o větší část play off, než se předpokládalo.

Dončič letí do Evropy. Nejlepšího střelce NBA připraví zranění o první kolo play off

Oklahoma City bude minimálně na začátku série 2. kola postrádat Jalena Williamse, který má rovněž poraněný zadní stehenní sval. Loňský účastník Utkání hvězd NBA měl v úvodních dvou zápasech prvního kola proti Phoenixu průměr 20,5 bodu.

