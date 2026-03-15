Dončič zařídil výhru Lakers v poslední sekundě prodloužení, dál vítězí i Atlanta

Autor: ,
  9:23
Austin Reaves s Lukou Dončičem zařídili v NBA vítězství Los Angeles Lakers nad Denverem 127:125 po prodloužení. Reaves nejprve v závěru normální hrací doby srovnal chytrou akcí a následně Dončič v poslední sekundě prodloužení proměnil vítěznou střelu. Lakers tak drží třetí příčku v tabulce Západní konference těsně před Houstonem. Druhé je už s velkým náskokem San Antonio, které znovu uspělo a porazilo Charlotte 115:102 i díky 32 bodům Victora Wembanyamy.
Luka Dončič z Lakers se vyhýbá obraně Aarona Gordona z Denveru. | foto: Reuters

Quentin Grimes z Philadelphie hledá únik z obrany Dannyho Wolfa z Brooklyn Nets.
Dončič s Reavesem dohromady dali 62 bodů. Dončič navíc k 30 bodům přidal i 11 doskoků a 13 asistencí. Lakers dlouho vedli dvouciferným rozdílem, ale ve třetí čtvrtině se Denver dotáhl a tři minuty před koncem vedl o sedm bodů.

Pak ale Dončič proměnil trojku, u dalšího pokusu byl faulován a zařídil tak srovnání na 109:109. Denver se však šest sekund před koncem znovu dostal do tříbodového vedení a hned fauloval Reaves, aby Lakers nemohli trojkou srovnat.

Reaves však první trestný hod proměnil a druhý nahodil na obroučku tak, že se míč odrazil zpět k němu a Reaves zařídil prodloužení. V něm vedli Lakers i díky trojce Marcuse Smarta, ale Nikola Jokič srovnal na 125:125.

Poslední útok ale měli domácí a Dončič se vyhnul snaze soupeře o zdvojení, navedl si míč k postranní čáře a střelou z odskoku zařídil vítězství. Denveru nestačilo ani 24 bodů, 16 doskoků a 14 asistencí Jokiče a 27 bodů Aarona Gordona.

Orlando ve floridském derby vyhrálo nad Miami 121:117. Paolo Banchero k tomu přispěl 27 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Magic zdolali Heat popáté za sebou. Nic na tom nezměnil ani Bam Adebayo, který i ve druhém zápase po historickém zápisu 83 bodů zůstal na 20 bodech. Orlando vyhrálo posedmé za sebou, Miami naopak o sérii sedmi výher přišlo.

Atlanta po výrazné obměně kádru včetně výměny Víta Krejčího do Portlandu ožila a připsala si už devátou výhru za sebou.

Tentokrát Hawks přehráli Milwaukee 122:99 a v tabulce Východní konference drží osmou příčku, v těsném závěsu za Miami, šestým Torontem i pátým Orlandem. Hawks táhli CJ MCCollum s 30 body a Jalen Jonson s 23 body, 10 doskoky a 12 asistencemi, což mu vyneslo už dvanáctý triple double této sezony.

V boji o přímý postup do play off se na Východě drží i devátá Philadelphia, která i v oslabení přehrála Brooklyn 104:97. Quentin Grimes byl s 28 body nejlepším střelcem Sixers, kterým chyběli Trese Maxey, Joel Embiid i Paul George. Brooklyn sice ve druhé půli smazal manko 28 bodů, ale v koncovce si připsal už třináctou porážku z posledních 15 zápasů.

Boston se po dvou porážkách vzpamatoval a doma přehrál Washington 111:100. Zářil portugalský pivot Neemias Queta, který k 24 bodům přidal 10 doskoků. Jayson Tatum zapsal 20 bodů, 14 doskoků a sedm asistencí.

Výsledky NBA

Philadelphia - Brooklyn 104:97,
Atlanta - Milwaukee 122:99,
Boston - Washington 111:100,
Miami - Orlando 117:121,
San Antonio - Charlotte 115:102,
LA Lakers - Denver 127:125 po prodl.,
LA Clippers - Sacramento 109:118.

Dončič zařídil výhru Lakers v poslední sekundě prodloužení, dál vítězí i Atlanta

