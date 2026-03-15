Dončič zařídil výhru Lakers v poslední sekundě prodloužení, dál vítězí i Atlanta

Dončič s Reavesem dohromady dali 62 bodů. Dončič navíc k 30 bodům přidal i 11 doskoků a 13 asistencí. Lakers dlouho vedli dvouciferným rozdílem, ale ve třetí čtvrtině se Denver dotáhl a tři minuty před koncem vedl o sedm bodů.
Pak ale Dončič proměnil trojku, u dalšího pokusu byl faulován a zařídil tak srovnání na 109:109. Denver se však šest sekund před koncem znovu dostal do tříbodového vedení a hned fauloval Reaves, aby Lakers nemohli trojkou srovnat.
Reaves však první trestný hod proměnil a druhý nahodil na obroučku tak, že se míč odrazil zpět k němu a Reaves zařídil prodloužení. V něm vedli Lakers i díky trojce Marcuse Smarta, ale Nikola Jokič srovnal na 125:125.
Poslední útok ale měli domácí a Dončič se vyhnul snaze soupeře o zdvojení, navedl si míč k postranní čáře a střelou z odskoku zařídil vítězství. Denveru nestačilo ani 24 bodů, 16 doskoků a 14 asistencí Jokiče a 27 bodů Aarona Gordona.
Orlando ve floridském derby vyhrálo nad Miami 121:117. Paolo Banchero k tomu přispěl 27 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Magic zdolali Heat popáté za sebou. Nic na tom nezměnil ani Bam Adebayo, který i ve druhém zápase po historickém zápisu 83 bodů zůstal na 20 bodech. Orlando vyhrálo posedmé za sebou, Miami naopak o sérii sedmi výher přišlo.
Atlanta po výrazné obměně kádru včetně výměny Víta Krejčího do Portlandu ožila a připsala si už devátou výhru za sebou.
Tentokrát Hawks přehráli Milwaukee 122:99 a v tabulce Východní konference drží osmou příčku, v těsném závěsu za Miami, šestým Torontem i pátým Orlandem. Hawks táhli CJ MCCollum s 30 body a Jalen Jonson s 23 body, 10 doskoky a 12 asistencemi, což mu vyneslo už dvanáctý triple double této sezony.
V boji o přímý postup do play off se na Východě drží i devátá Philadelphia, která i v oslabení přehrála Brooklyn 104:97. Quentin Grimes byl s 28 body nejlepším střelcem Sixers, kterým chyběli Trese Maxey, Joel Embiid i Paul George. Brooklyn sice ve druhé půli smazal manko 28 bodů, ale v koncovce si připsal už třináctou porážku z posledních 15 zápasů.
Boston se po dvou porážkách vzpamatoval a doma přehrál Washington 111:100. Zářil portugalský pivot Neemias Queta, který k 24 bodům přidal 10 doskoků. Jayson Tatum zapsal 20 bodů, 14 doskoků a sedm asistencí.
Výsledky NBA
