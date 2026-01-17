Harden dotáhl v NBA Clippers k výhře po prodloužení, Houston porazil Minnesotu

Harden sice proměnil pouze 10 z 27 střel a dvě z 15 trojek, ale prodloužení si vynutil sérií osmi bodů, a to ještě v poslední sekundě netrefil potenciální vítěznou střelu. V nastaveném čase nasbíral další čtyři body, Clippers se dostali do vedení 116:111 a už ho nepustili.
Hvězdě Clippers při absenci Kawhiho Leonarda, kterého trápí kotník, sekundoval Jordan Miller s 19 body, 16 bodů a 14 doskoků nastřádal Ivica Zubac. Lídrem Raptors byl Scottie Barnes s 24 body. V tabulce Západní konference jsou Clippers po nepovedeném začátku sezony už desátí. Toronto drží čtvrtou příčku na východě.
Cleveland v hale Sixers vedl pouze deset procent času, prohrával až o 11 bodů, přesto uspěl 117:115. O vítězný koš se postaral smečí 4,8 sekundy před koncem Evan Mobley. Hvězdou zápasu byl třiadvacetiletý Tyson. Hráč s průměrem necelých 13 bodů si vylepšil maximum na 39 bodů včetně sedmi z devíti trojek. Dalších 33 bodů přidal Joel Embiid. Durant se na 39 bodů dostal i díky šesti přesným tříbodovým střelám z osmi.
Sacramento povzbudil návrat Domantase Sabonise po 27 zápasech a problémy s kolenem. Proti Washingtonu začali Kings náporem 41:22 po první čtvrtině a nakonec zvítězili 128:115. Sabonis nasbíral 13 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem byl Russell Westbrook s 26 body.
Brooklyn zdolal Chicago 112:109, přičemž rozhodující koš proměnil 5,4 sekundy před koncem Michael Porter. Nets poté ještě pojistil výhru dvěma šestkami Noah Clowney, trojka Nikoly Vučeviče se sirénou se už neujala. Čtvrté vítězství z posledních pěti utkání vybojovala Indiana, která doma porazila New Orleans 127:119.
Brooklyn - Chicago 112:109