Harden dotáhl v NBA Clippers k výhře po prodloužení, Houston porazil Minnesotu

Autor: ,
  9:41aktualizováno  10:54
Basketbalisté Los Angeles Clippers si v NBA připsali pátou výhru v řadě, Toronto zdolali na jeho palubovce 121:117 po prodloužení. S 31 body a 10 asistencemi jim pomohl James Harden. V atraktivním zápase mezi Houstonem a Minnesotou se radovali z vítězství 110:105 domácí, které vedl s 39 body Kevin Durant. Clevelandu stejným přídělem pomohl k triumfu 117:115 nad Philadelphií Jaylon Tyson.
James Harden (vpravo) z LA Clippers si hlídá balon, o který se ho snaží obrat...

James Harden (vpravo) z LA Clippers si hlídá balon, o který se ho snaží obrat Ochai Agbaji z Toronta. | foto: AP

Jaden McDaniels z Minnesoty (vlevo) se snaží prosadit přes Kevina Duranta z...
Radost Jaylona Tysona z Clevelandu během utkání proti Philadelphii.
James Harden (vlevo) z Los Angeles Clippers zakončuje během utkání proti...
Kevin Durant z Houstonu dribluje s balonem během utkání proti Minnesotě.
5 fotografií

Harden sice proměnil pouze 10 z 27 střel a dvě z 15 trojek, ale prodloužení si vynutil sérií osmi bodů, a to ještě v poslední sekundě netrefil potenciální vítěznou střelu. V nastaveném čase nasbíral další čtyři body, Clippers se dostali do vedení 116:111 a už ho nepustili.

Hvězdě Clippers při absenci Kawhiho Leonarda, kterého trápí kotník, sekundoval Jordan Miller s 19 body, 16 bodů a 14 doskoků nastřádal Ivica Zubac. Lídrem Raptors byl Scottie Barnes s 24 body. V tabulce Západní konference jsou Clippers po nepovedeném začátku sezony už desátí. Toronto drží čtvrtou příčku na východě.

Harden odtlačil O'Neala na pokraj desítky. Dončič se překonává, Lakers prohrávají

Cleveland v hale Sixers vedl pouze deset procent času, prohrával až o 11 bodů, přesto uspěl 117:115. O vítězný koš se postaral smečí 4,8 sekundy před koncem Evan Mobley. Hvězdou zápasu byl třiadvacetiletý Tyson. Hráč s průměrem necelých 13 bodů si vylepšil maximum na 39 bodů včetně sedmi z devíti trojek. Dalších 33 bodů přidal Joel Embiid. Durant se na 39 bodů dostal i díky šesti přesným tříbodovým střelám z osmi.

Sacramento povzbudil návrat Domantase Sabonise po 27 zápasech a problémy s kolenem. Proti Washingtonu začali Kings náporem 41:22 po první čtvrtině a nakonec zvítězili 128:115. Sabonis nasbíral 13 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem byl Russell Westbrook s 26 body.

Brooklyn zdolal Chicago 112:109, přičemž rozhodující koš proměnil 5,4 sekundy před koncem Michael Porter. Nets poté ještě pojistil výhru dvěma šestkami Noah Clowney, trojka Nikoly Vučeviče se sirénou se už neujala. Čtvrté vítězství z posledních pěti utkání vybojovala Indiana, která doma porazila New Orleans 127:119.

Výsledky basketbalové NBA

Brooklyn - Chicago 112:109
Indiana - New Orleans 127:119
Philadelphia - Cleveland 115:117
Toronto - LA Clippers 117:121 po prodl.
Houston - Minnesota 110:105
Sacramento - Washington 128:115

