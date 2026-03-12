Leonard v NBA zářil, odnesla to Minnesota. Jokič se blýskl dalším triple doublem

Basketbalisté Los Angeles Clippers deklasovali v NBA Minnesotu 153:128. K vítězství jim 45 body pomohl Kawhi Leonard, který na takový střelecký výkon potřeboval jen něco málo přes 31 minut hry. Na druhé straně nasbíral 36 bodů Anthony Edwards. Srbský pivot Nikola Jokič ve středu předvedl další triple double za 16 bodů, 13 asistencí a 12 doskoků a pomohl Denveru k hladkému triumfu 129:93 proti Houstonu.

Kawhi Leonard (vpravo) z LA Clippers se dere kolem soupeře v zápase proti Minnesotě. | foto: Reuters

Clippers sice po většinu utkání vedli, rozhodli ale až v poslední čtvrtině, kterou ovládli 44:30. Hvězdou byl Leonard, který proměnil 15 z 20 střel a devět z deseti šestek, přidal i pět doskoků a asistencí. Stal se třetím hráčem Clippers, který odehrál dvouciferný počet utkání s minimálně 40 body.

Vítězný tým trefil 63 procent střel a 19 trojek z 37 pokusů. Ani Timberwolves přitom nestříleli s úspěšností 60 procent špatně, během utkání ale ztráceli až 31 bodů. Clippers jsou na západě osmí (32-32), Wolves pátí (40-25).

LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně

Denver deklasoval Houston díky druhé půli, kterou ovládl 76:46. Lídrem vítězů byl s 30 body Jamal Murray, Jokič zaznamenal už 25. triple double v sezoně a 189. v kariéře. Rockets nastoupili se všemi oporami, ale proměnili jen 43 procent střel. Hvězdný Kevin Durant za 26 minut zaznamenal 11 bodů, když se dostal jen k osmi střelám.

Druhým nejlepším střelcem středečního programu ligy byl nestárnoucí DeMar DeRozan, ani jeho 39 bodů ale nestačilo Sacramentu, které podlehlo Charlotte 109:117. Jen osmičlenná rotace Kings ve druhém poločase nestíhala, Hornets nakonec zápas otočili.

V Utahu se z triumfu 134:117 radoval New York, který vedl Jalen Brunson s 28 body. Domácí hráči promarnili vedení až o 18 bodů. Vyrovnaný duel Orlanda s Clevelandem rozhodl domácí Desmond Bane, který 35 body dovedl Magic k výhře 128:122.

Výsledky basketbalové NBA

Orlando - Cleveland 128:122
New Orleans - Toronto 122:111
Utah - New York 117:134
Denver - Houston 129:93
Sacramento - Charlotte 109:117
LA Clippers - Minnesota 153:128

Výsledky

