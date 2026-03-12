Leonard v NBA zářil, odnesla to Minnesota. Jokič se blýskl dalším triple doublem

Clippers sice po většinu utkání vedli, rozhodli ale až v poslední čtvrtině, kterou ovládli 44:30. Hvězdou byl Leonard, který proměnil 15 z 20 střel a devět z deseti šestek, přidal i pět doskoků a asistencí. Stal se třetím hráčem Clippers, který odehrál dvouciferný počet utkání s minimálně 40 body.
Vítězný tým trefil 63 procent střel a 19 trojek z 37 pokusů. Ani Timberwolves přitom nestříleli s úspěšností 60 procent špatně, během utkání ale ztráceli až 31 bodů. Clippers jsou na západě osmí (32-32), Wolves pátí (40-25).
Denver deklasoval Houston díky druhé půli, kterou ovládl 76:46. Lídrem vítězů byl s 30 body Jamal Murray, Jokič zaznamenal už 25. triple double v sezoně a 189. v kariéře. Rockets nastoupili se všemi oporami, ale proměnili jen 43 procent střel. Hvězdný Kevin Durant za 26 minut zaznamenal 11 bodů, když se dostal jen k osmi střelám.
Druhým nejlepším střelcem středečního programu ligy byl nestárnoucí DeMar DeRozan, ani jeho 39 bodů ale nestačilo Sacramentu, které podlehlo Charlotte 109:117. Jen osmičlenná rotace Kings ve druhém poločase nestíhala, Hornets nakonec zápas otočili.
V Utahu se z triumfu 134:117 radoval New York, který vedl Jalen Brunson s 28 body. Domácí hráči promarnili vedení až o 18 bodů. Vyrovnaný duel Orlanda s Clevelandem rozhodl domácí Desmond Bane, který 35 body dovedl Magic k výhře 128:122.
Orlando - Cleveland 128:122