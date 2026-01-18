Odplata za Berlín. Memphis se s Evropou loučil vítězně, v Londýně zářil Morant

Basketbalisté Memphisu oplatili v druhém evropském utkání v Londýně porážku Orlandu z Berlína a zvítězili 126:109. Před třemi dny v německé metropoli prohráli Grizzlies s Magic 111:118.
Paolo Banchero z Orlando Magic smečuje i přes snahu Cedrica Cowarda a Jarena Jacksona Jr. z Memphis Grizzlies. | foto: Kin CheungAP

Virgil van Dijk a Thierry Henry před zápasem NBA v Londýně.
Memphisu v hale O2 prospěl návrat do sestavy hvězdného Ja Moranta, jenž chyběl v minulých šesti zápasech. Tentokrát byl s 24 body nejlepším střelcem a připsal si 13 asistencí. V dresu poraženého Orlanda dal 19 bodů Anthony Black.

Grizzlies vedli až o 33 bodů, Paolo Banchero a spol. se dotáhli na rozdíl 108:91, závěr ovšem více nezdramatizovali.

Jubilejní desátý zápas základní části NBA v Londýně sledovala řada významných osobností. Kromě starosty Sadiqa Khana našli cestu do O2 také Tony Parker, Thierry Henry, Virgil van Dijk či Declan Rice.

Do Evropy se nejprestižnější basketbalová soutěž světa vrátí i v příštím roce, hostitelskými městy budou Paříž a Manchester.

To nejlepší ze zápasu NBA v Londýně:

