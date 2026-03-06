LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně

LeBron James má další z velkých rekordů NBA, svou 15 838. trefou z pole odsunul Kareema Abdul-Jabbara. Jeho LA Lakers však v Coloradu nestačili na basketbalový Denver a prohráli 113:120. Domácí tým táhl za výhrou Nikola Jokič s 28 body, 12 doskoky a 13 asistencemi.

LeBron James z Los Angeles Lakers napřahuje ke své 15 837. trefě v základní části NBA, kterou překoná rekord Kareema Abdula-Jabbara. | foto: David ZalubowskiAP

Minnesota přehrála před vlastním publikem Toronto 115:107. Domácí aktivizoval Anthony Edwards, když se ve třetí čtvtině blýskl smečí přes hostujícího R. J. Barretta.

Smeč Anthonyho Edwardse přes R. J. Barretta:

Klíčová byla i smeč orlandského pivotmana Wendella Cartera Jr., který razantním způsobem přes Coopera Flagga rozhodl o výhře nad Dallasem 115:114. Za zbývajících 1,4 sekundy už Texasané nedokázali odpovědět.

Dramatická koncovka v Orlandu zakončená vítěznou smečí domácího Wendella Cartera Jr.:

NBA – výsledky

Orlando Magic - Dallas Mavericks 115:114
Washington Wizards - Utah Jazz 112:122
Miami Heat - Brooklyn Nets 126:110
Houston Rockets - Golden State Warriors 113:115 po prodl.
San Antonio Spurs - Detroit Pistons 121:106
Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 115:107
Phoenix Suns - Chicago Bulls 103:105
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 120:113
Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 123:133

