LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně

Minnesota přehrála před vlastním publikem Toronto 115:107. Domácí aktivizoval Anthony Edwards, když se ve třetí čtvtině blýskl smečí přes hostujícího R. J. Barretta.
Smeč Anthonyho Edwardse přes R. J. Barretta:
Klíčová byla i smeč orlandského pivotmana Wendella Cartera Jr., který razantním způsobem přes Coopera Flagga rozhodl o výhře nad Dallasem 115:114. Za zbývajících 1,4 sekundy už Texasané nedokázali odpovědět.
Dramatická koncovka v Orlandu zakončená vítěznou smečí domácího Wendella Cartera Jr.:
NBA – výsledky
Orlando Magic - Dallas Mavericks 115:114