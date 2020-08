V basketbalové bublině (skoro) jako doma. Pomůže hlasatel na dálku

„Páni, já si myslel, že je skutečně tady,“ popisoval rozehrávač Lakers Danny Green. „Skvělá práce!“

Tanter totiž ke svému mužstvu promluvil na dálku. Poslal prakticky přes celou šíři Spojených států slova hřejivá, navozující normální časy před pandemií: NBA se hromadně dohrává v uzavřeném komplexu Disney World na Floridě, kde domácí a hosté existují jen formálně v zápisu.

„Ale já doufám, že jsem trochu domácí atmosféry navodil,“ řekl sedmdesátník Tanter pro ESPN. „Žijeme v éře tak odlišných technologií než před nějakými dvaceti lety. To, že jsem mohl něco nahrát, poslat to přes počítač a oni to slyšeli v Orlandu, je vážně docela cool věc.“

Lawrence Tanter

Pro Tantera není ani dvacet let měřítko, vždyť hlasatelem klubu je od sezony 1981/82 (od roku 1999 tak koná svoji práci ve slavné losangeleské hale Staples Center). Tou dobou nebyl ze současného kádru Lakers na světě vůbec nikdo! A i kouč Frank Vogel tehdy jako osmiletý sotva musel házet na koš z pořádné hloubky...



NBA se jako hokejová NHL a další a další velké sportovní události učí žít – kéž by dočasně – bez přítomnosti diváků. Role spíkrů jsou pro nabuzení atmosféry v prázdné hale klíčové, basketbalová liga proto do Orlanda přizvala z klubů celkem čtyři. Když měl jeden z nich Olivier Sedra zhodnotit staršího kolegu Tantera, jen se klaněl: „Legenda. Prostě legenda. Svůj styl nezměnil kvůli nikomu ani kvůli ničemu. Je to klasa. Prostě se z něj stal už hlas Los Angeles Lakers. Wow!“

V roce 2020 se skály jistot drolí na zrníčka písku, a tak musí být pro LeBrona Jamese, Anthonyho Davise a další esa Lakers tuze příjemné, že aspoň něco je jako dřív. A Tanter by jim toho mohl vyprávět!

Jak ho okouzlil basketbal v 50. letech, kdy ho táta vzal na show Harlem Globetrotters s Wiltem Chamberlainem.



Jak si ještě v nerozvážných konferenciérských letech v jedné přípravě, v níž mladý Michael Jordan prakticky sám drtil Lakers, dovolil hvězdě vzkázat, ať trochu zbrzdí, načež dostal pořádný céres: „Jak se opovažuješ mi říkat, abych zvolnil? Já chvíli mlčel a pak jen řekl: Omlouvám se za to, pane Jordane.“

Jak se jeho nejoblíbenějším hráčem všech dob stal Kareem Abdul-Jabbar – a nejen pro svůj um: „Už jenom když vyslovíte jeho jméno, je v tom něco majestátního.“

Klub z Města andělů po překvapivém a milém vzkazu od Tantera v noci na čtvrtek prohrál s Oklahoma City Thunder 86:105. Bez ohledu na to má jistotu triumfu v Západní konferenci, ale trápí se, jako jediný ze všech 22 zbylých účastníků zrestartované ligy střílí pod 100 bodů na zápas. Ale i pro Lakers platí: aspoň že se konečně hraje.

„Byly to prázdné dny,“ přiznával Tanter. „Těšil jsem na play off, vždyť máme šanci na 17. titul a vyrovnání Boston Celtics. Tak jsem rád, že se NBA znovu rozjela. Bude to mít trochu terapeutický účinek.“

Tak jako jeho hlas, byť přenášený na dálku na druhém konci USA.