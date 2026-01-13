Harden odtlačil O'Neala na pokraj desítky. Dončič se překonává, Lakers prohrávají

  10:12aktualizováno  11:19
James Harden se v pondělním programu NBA posunul na deváté místo v historickém pořadí střelců zámořské basketbalové ligy, 32 body podílel na domácím vítězství Los Angeles Clippers 117:109 nad Charlotte a odsunul na desáté místo pivota Shaquilla O’Neala. Šestatřicetiletý Harden má na kontě 28 614 bodů a před sebou má nyní legendárního Wilta Chamberlaina (31 419). Statistice vévodí LeBron James s 42 623 body.
James Harden z LA Clippers poskočil v historické tabulce střelců v NBA na...

James Harden z LA Clippers poskočil v historické tabulce střelců v NBA na deváté místo. | foto: Kirby LeeReuters

LeBron James z Los Angeles Lakers s nášivkou k rekordní 23. sezoně v NBA.
Luka Dončič z Los Angeles Lakers střílí na koš Sacramento Kings přes Zacha...
Russell Westbrook ze Sacramento Kings slaví svou trefu.
Jaxson Hayes z Los Angeles Lakers smečuje proti Sacramento Kings, o blok se...
Olympijský šampion z Londýna 2012 Harden se na třetím vítězství Clippers v řadě podílel také 10 asistencemi. Střeleckým lídrem týmu byl s 35 body Kawhi Leonard.

Třetí porážku za sebou naopak utrpěli Lakers. Domácímu Sacramentu podlehli navzdory 42 bodům, 8 asistencím, 7 doskokům a 4 ziskům Luky Dončiče 112:124. Kings stříleli s úspěšností 59 procent a proměnili mimo jiné 17 z 26 trojek. DeMar DeRozan přispěl k vítězství 32 body, zaskvěl se náhradník Malik Monk, jenž trefil sedm z devíti trojek a zaznamenal 26 bodů a 8 asistencí.

Kawhi Leonard a James Harden proti Charlotte:

LeBron James v dresu Lakers zaznamenal 22 bodů, ale netrefil žádnou z pěti trojek, zato jeho syn a spoluhráč Bronny se do statistik zapsal dvěma trefami zpoza oblouku.

Poprvé v sezoně zaznamenala třízápasovou vítěznou sérii Indiana, která doma porazila oslabený Boston 98:96. Pacers díky tomu přenechali pozici nejslabšího týmu ligy New Orleans. V zápase využili absence Jaysona Tatuma a Jaylena Browna. O vítězství rozhodl střelou přes obránce 6,1 sekundy před koncem Pascal Siakam, autor 21 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí.

Závěr zápasu Indiana – Boston:

Philadelphia vyhrála v Torontu 115:102 i díky 33 bodům Tyrese Maxeyho či 27 bodům Joela Embiida. Cleveland doma překvapivě podlehl 112:123 Utahu, jehož tahouny byli s 32 body a 9 asistencemi Darius Garland a s 28 body a 12 doskoky Lauri Markkanen.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 112:123
Indiana Pacers - Boston Celtics 98:96
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 102:115
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 113:105
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 124:112
Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 117:109

