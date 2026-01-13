Olympijský šampion z Londýna 2012 Harden se na třetím vítězství Clippers v řadě podílel také 10 asistencemi. Střeleckým lídrem týmu byl s 35 body Kawhi Leonard.
Třetí porážku za sebou naopak utrpěli Lakers. Domácímu Sacramentu podlehli navzdory 42 bodům, 8 asistencím, 7 doskokům a 4 ziskům Luky Dončiče 112:124. Kings stříleli s úspěšností 59 procent a proměnili mimo jiné 17 z 26 trojek. DeMar DeRozan přispěl k vítězství 32 body, zaskvěl se náhradník Malik Monk, jenž trefil sedm z devíti trojek a zaznamenal 26 bodů a 8 asistencí.
Kawhi Leonard a James Harden proti Charlotte:
LeBron James v dresu Lakers zaznamenal 22 bodů, ale netrefil žádnou z pěti trojek, zato jeho syn a spoluhráč Bronny se do statistik zapsal dvěma trefami zpoza oblouku.
Poprvé v sezoně zaznamenala třízápasovou vítěznou sérii Indiana, která doma porazila oslabený Boston 98:96. Pacers díky tomu přenechali pozici nejslabšího týmu ligy New Orleans. V zápase využili absence Jaysona Tatuma a Jaylena Browna. O vítězství rozhodl střelou přes obránce 6,1 sekundy před koncem Pascal Siakam, autor 21 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí.
Závěr zápasu Indiana – Boston:
Philadelphia vyhrála v Torontu 115:102 i díky 33 bodům Tyrese Maxeyho či 27 bodům Joela Embiida. Cleveland doma překvapivě podlehl 112:123 Utahu, jehož tahouny byli s 32 body a 9 asistencemi Darius Garland a s 28 body a 12 doskoky Lauri Markkanen.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 112:123