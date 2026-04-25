Lakers jsou blízko postupu, Krejčí s Portlandem prohrává se Spurs

Basketbalisté Los Angeles Lakers udolali v prodloužení Houston na jeho hřišti 112:108 a v osmifinále play off NBA vedou už 3:0 na zápasy. Jediná výhra je tak dělí od postupu do čtvrtfinále, kam by prošli teprve podruhé za posledních šest let.
LeBron James z Lakers si razí cestu kupředu, odpadá Amen Thompson z Houstonu. | foto: AP

Tyrese Maxey z Philadelphie zuří v utkání proti Bostonu.
Tyrese Maxey z Philadelphie zakončuje v utkání proti Bostonu.
Jarred Vanderbilt (vlevo) a LeBron James z LA Lakers se povzbuzují.
LeBron James z LA Lakers uhání ke koši Houstonu. Brzdí ho Alperen Sengun.
Druhou výhru v sérii a vedení 2:1 si připsali Boston, jenž v hale Philadelphie zvítězil 108:100, a také San Antonio. To i bez Victora Wembanyamy otočilo zápas v Portlandu a uspělo 120:108. V dresu Trail Blazers odehrál poslední minutu také český reprezentant Vít Krejčí.

Houston podruhé v sérii postrádal svou hvězdu Kevina Duranta, který má problémy s kotníkem. I bez něj ale byli Rockets blízko prvnímu vítězství, protože ještě 25 sekund před koncem vedli o šest bodů. Pak ale byl faulován při trojce rozehrávač Lakers Marcus Smart a proměnil všechny tři trestné hody. Vzápětí LeBron James vypíchl soupeři míč, ten se k nejlepšímu střelci historie rychle vrátil a James trojkou zařídil prodloužení.

Jeho hvězdou byl Smart: nejprve proměnil trojku a poté si chodil pro fauly a z trestných hodů zařídil vítězství. Celkem dal v prodloužení osm ze svých 21 bodů. K tomu přidal 10 asistencí. James měl 29 bodů a 13 doskoků, Rui Hačimura přidal 22 bodů. Houstonu nepomohlo ani 33 bodů a 16 doskoků pivota Alperena Sengüna. Rockets vsadili vše na základní pětku a minimálně střídali, což se v prodloužení mohlo projevit.

„Bez našich dvou klíčových hráčů Luky Dončiče a Austina Reavese jsme v kritické situaci a přesně podle toho hrajeme. Máme dobrou chemii, sebevědomí ostatních hráčů vzrostlo. To nám teď vyhrává zápasy,“ připomněl Smart, že Lakers hrají sérii bez dvou elitních střelců, v případě Dončiče dokonce nejlepšího střelce soutěže v této sezoně.

Portland vedl nad San Antoniem pět minut před koncem třetí čtvrtiny o 15 bodů a zdálo se, že by Wembanyamovy absence kvůli otřesu mozku z minulého zápasu mohl využít a připravit favoritovi druhou porážku. Jenže pak zavelel nováček Dylan Harper a devíti body přispěl ke šňůře 21:5, po níž Spurs šli do poslední čtvrtiny už za jednobodového vedení.

A Harper v představení pokračoval, dal i 10 bodů svého týmu v úvodu čtvrté čtvrtiny. Spurs pak už dominovali a získali druhou výhru. Na poslední minutu se do hry dostal za Portland i Krejčí, trojkou se pokusil zmírnit porážku, ale nezamířil přesně. Harper dal celkem 27 bodů, Stephon Castle přidal 33. v dresu Portlandu měl 29 bodů Jrue Holiday.

Boston rozhodl ve Filadelfii třemi trojkami v posledních dvou minutách. Dvě z nich dal Jayson Tatum, který byl s 25 body společně s Jaylenem Brownem nejlepším střelcem týmu. Celtics navíc v koncovce i dobře bránili. „Dělali jsme dobrá rozhodnutí na obou stranách hřišti. Domácí nás tlačili a většinou konkurence z hráčů dostane to nejlepší. Nechtěli dnes prohrát,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla, jehož svěřenci proměnili 20 trojek.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 3. zápas:
Philadelphia - Boston 100:108 (stav série 1:2).

Západní konference - 3. zápasy:
Portland - San Antonio 108:120 (stav série 1:2)
Houston - LA Lakers 108:112 po prodl. (stav série 0:3).

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

