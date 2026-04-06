Dončič letí do Evropy. Nejlepšího střelce NBA připraví zranění o první kolo play off

Nejlepší střelec této sezony zámořské ligy se zranil ve čtvrtečním utkání s Oklahoma City. Kalifornský klub poté oznámil, že hvězdný rozehrávač už nezasáhne do zbytku základní části. Do jejího konce zbývá nyní týden.
Podle médií charakter zranění vyžaduje až měsíční rekonvalescenci, to by případně znamenalo Dončičovu absenci do konce prvního kola play off.
Sedmadvacetiletý Dončič se podle Duffyho rozhodl pro léčbu u specialistů v Evropě po konzultaci s klubovými lékaři i vlastním zdravotním týmem. „Chce se vrátit do sestavy Lakers v průběhu play off,“ řekl Duffy.
Stejný cíl má podle kouče J. J. Redicka rovněž zraněný Austin Reaves. „A naším úkolem bude prodloužit sezonu tak, aby se vrátit stihli,“ řekl Reddick.
Lakers zbývá v základní části odehrát čtyři zápasy. Přímý postup do prvního kola mají jistý, ale bojují o co nejlepší nasazení. V neděli prohráli v Dallasu a po druhé porážce za sebou mají v Západní konferenci na čtvrtém místě stejnou bilanci jako třetí Denver a jen o jednu výhru na kontě víc oproti Houstonu.
Páté místo už znamená pro play off ztrátu výhody domácího prostředí v případném rozhodujícím zápase.