Dončič letí do Evropy. Nejlepšího střelce NBA připraví zranění o první kolo play off

Luka Dončič podstoupí specializovanou léčbu v Evropě, snaží se urychlit léčbu svalového zranění těsně před play off NBA. Zpravodajskému serveru ESPN to řekl agent slovinského basketbalisty a opory Los Angeles Lakers Bill Duffy.
Luka Dončič z LA Lakers se raduje z povedené akce.

Nejlepší střelec této sezony zámořské ligy se zranil ve čtvrtečním utkání s Oklahoma City. Kalifornský klub poté oznámil, že hvězdný rozehrávač už nezasáhne do zbytku základní části. Do jejího konce zbývá nyní týden.

Podle médií charakter zranění vyžaduje až měsíční rekonvalescenci, to by případně znamenalo Dončičovu absenci do konce prvního kola play off.

Březnový Dončič? Přestřílel i Bryanta! Vidíte, že je MVP, vyzdvihuje ho spoluhráč

Sedmadvacetiletý Dončič se podle Duffyho rozhodl pro léčbu u specialistů v Evropě po konzultaci s klubovými lékaři i vlastním zdravotním týmem. „Chce se vrátit do sestavy Lakers v průběhu play off,“ řekl Duffy.

Stejný cíl má podle kouče J. J. Redicka rovněž zraněný Austin Reaves. „A naším úkolem bude prodloužit sezonu tak, aby se vrátit stihli,“ řekl Reddick.

Dončič strádal, zranil se a Lakers schytali výprask, Portland dál vítězí i bez Krejčího

Lakers zbývá v základní části odehrát čtyři zápasy. Přímý postup do prvního kola mají jistý, ale bojují o co nejlepší nasazení. V neděli prohráli v Dallasu a po druhé porážce za sebou mají v Západní konferenci na čtvrtém místě stejnou bilanci jako třetí Denver a jen o jednu výhru na kontě víc oproti Houstonu.

Páté místo už znamená pro play off ztrátu výhody domácího prostředí v případném rozhodujícím zápase.

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

6. dubna 2026  13:45

Na pomlázce, v horách i se zmrzlinou u moře. Jak oslavili sportovci Velikonoce

Jak tráví Velikonoce sportovci?

Ačkoliv sportovci nemají mnoho času a mnozí se v těchto dnech chystají na závody, nezapomínají po celém světě na velikonoční svátky. A stejně jako se liší země, které reprezentují, liší se i tradice,...

6. dubna 2026  13:35

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Pavel Šulc z Lyonu testuje své zranění.

Trenér lyonských fotbalistů Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý...

6. dubna 2026  12:39

Pogačarovi i jeho soupeřům hrozí trest. Nerespektovali červenou na přejezdu

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Tadeji Pogačarovi hrozí po nedělním vítězství v cyklistickém monumentu Kolem Flander trest za jízdu přes železniční přejezd na červenou. Slovinský fenomén a s ním další zhruba dvě desítky jezdců...

6. dubna 2026  12:18

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

To nebylo ne! Tenista dostal během finále nabídku k sňatku. Jeho reakce baví

Americký tenista Tommy Paul

Americký tenista Tommy Paul ovládl antukový turnaj v Houstonu a během finále pobavil také reakcí na nabídku k sňatku z publika. Na velkou otázku však neodpověděl.

6. dubna 2026  10:54

Lehečka je poprvé světovou třináctkou, Bouzková si polepšila na 24. příčku

Jiří Lehečka ve finále turnaje v Miami

Jiří Lehečka má ve světovém tenisovém žebříčku ATP nové maximum, je třináctý. Marie Bouzková si po zisku titulu v Bogotě polepšila na 24. příčku. Jedničkami jsou Běloruska Aryna Sabalenková a Španěl...

6. dubna 2026  10:48

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Stephen Curry (30) z Golden State Warriors je zklamaný, šanci na výhru proti...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  10:23

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Už je jasné, že vítězem základní části fotbalové Chance Ligy bude Slavia. Tři kola před koncem ji druhá Sparta s desetibodovou ztrátou už nedožene. Pak následuje pět kol nadstavby. A záhy mistrovství...

6. dubna 2026  10:05

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

