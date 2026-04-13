Krejčí po měsíci ve hře. Jokič si řekl o ceny, nedraftovaný nováček útočil na rekordy

  7:19aktualizováno  7:42
Portland zakončil základní část NBA výhrou 122:110 nad basketbalisty Sacramenta a zajistil si osmou příčku v tabulce Západní konference. Po měsíci za Trail Blazers hrál i český reprezentant Vít Krejčí, který za pět minut stihl dva body. V předkole play off se tak Portland utká s Phoenixem o to, kdo v osmifinále play off vyzve San Antonio.
Doug McDermott (7) ze Sacramento Kings útočí v zápase s Portland Trail Blazers, brání ho Donovan Clingan (23) a Vít Krejčí (27). | foto: Troy WayrynenReuters

Poraženého z duelu Portland – Phoenix čeká zápas s vítězem souboje mezi Los Angeles Clippers a Golden State o to, kdo změří síly s obhájcem titulu Oklahoma City.

Portland nutně potřeboval poslední kolo zvládnout, aby uhájil osmou pozici před LA Clippers. Po vyrovnané první čtvrtině vletěl do té druhé a v poločase už vedl o 20 bodů. Kings už se dokázali vrátit jen na rozdíl devíti bodů a Trail Blazers si díky 25 bodům a 10 asistencím Deniho Avdiji a 23 bodům Jrue Holidaye hlídali potřebné vítězství.

Pro Sacramento to byla šedesátá porážka v sezoně, což je druhý nejhorší výsledek pro Kings v historii po sezoně 2008/09, kdy měli 65 porážek.

Krejčí nastoupil poprvé od 15. března a následného zranění lýtka. Šanci dostal tři minuty před koncem třetí čtvrtiny a v jejím závěru zvyšoval na 96:83, když nejprve netrefil trojku, ale po útočném doskoku spoluhráče si naběhl pod koš a akci úspěšně zakončil. Na hřišti zůstal ještě dvě minuty na začátku čtvrté čtvrtiny a ještě jednou se pokusil o zakončení, ale neúspěšně.

Vít Krejčí (27) z Portland Trail Blazers padá přes Daeqwona Plowdena (29) ze Sacramento Kings.

Událostí poslední kola bylo, že při výhře Denveru nad San Antoniem 128:118 nastoupil přes problémy se zápěstím také Nikola Jokič. Srbský pivot si tak připsal 65. start v sezoně, což mu umožňuje kandidovat na individuální ocenění, kde patří k favoritům na cenu pro nejlepšího hráče. Jako první v historii zakončil sezonu jako lídr mezi doskakovači (12,9 doskoků na zápas) i nahrávači (10,7 asistence).

Pro Denver to byla dvanáctá výhra za sebou a zajistil si tak třetí příčku. V play off narazí na Minnesotu.

Nejvýraznější postavou posledního kola základní části byl nedraftovaný nováček Ryan Nembhard z Dallasu, který při výhře 149:128 nad Chicagem zazářil 23 asistencemi. Postaral se tak o druhý nejlepší nahrávačský výkon v historii klubu. Pouze jeho současný trenér Jason Kidd zvládl v dresu Mavericks v jednom zápase ještě o dvě asistence více. Rekordem NBA je 30 asistencí Scotta Skilese z roku 1990. Za posledních pět let je 23 asistencí maximum soutěže.

Za Dallas dal 28 bodů John Poulakidas, pro něhož to byl osobní rekord. Na ten dosáhl také Jamaree Bouyea, který 27 body nasměroval Phoenix za výhrou 135:103 nad Oklahoma City. Oba týmy šetřily své opory.

Také Baylor Scheierman z Bostonu vylepšil svůj osobní rekord, a to na 30 bodů, pomohl Celtics k vítězství 113:108 nad Orlandem. Ještě půl minuty před koncem byl zápas vyrovnaný, pak ale trefil klíčovou trojku bosenský pivot Bostonu Luka Garza, autor 27 bodů. Boston si pomohl 19 trojkami a navázal na minulý zápas, kdy dokonce 29 trojkami vyrovnal rekord NBA.

Vedle Oklahoma City a San Antonia dosáhl na šedesát výher v sezoně také Detroit, který na závěr porazil Indianu 133:121. Pro Pistons to bylo teprve potřetí v historii, kdy se dostali v sezoně na hranici 60 výher. Naposled to bylo v sezoně 2005/06 a předtím v roce 1989, kdy získal Detroit titul.

Toronto vyhrálo 136:101 nad Brooklynem a zajistilo si pátou příčku ve Východní konferenci. Scottie Barnes přispěl Raptors k výhře triple doublem za 18 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Toronto se výhrou dostalo v tabulce před Atlantu, která naopak prohrála 117:143 s Miami, když nechávala odpočívat opory.

NBA – výsledky

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 122:110 (za domácí Krejčí 2 body)
Boston Celtics - Orlando Magic 113:108
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 130:117
Indiana Pacers - Detroit Pistons 121:133
Miami Heat - Atlanta Hawks 143:117
New York Knicks - Charlotte Hornets 96:110
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 126:106
Toronto Raptors - Brooklyn Nets 136:101
Dallas Mavericks - Chicago Bulls 149:128
Houston Rockets - Memphis Gizzlies 132:101
Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 132:126
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 103:135
San Antonio Spurs - Denver Nuggets 118:128
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 131:107
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 115:110

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Aktualizujeme
Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má...

McIlroy obhájil titul na Masters. Jako teprve čtvrtý golfista v historii

Rory McIlroy (vlevo) slaví výhru na Masters se svým caddiem Harrym Diamondem.

Rory McIlroy ze Severního Irska jako teprve čtvrtý golfista v historii obhájil titul na Masters. První major sezony v Augustě vyhrál o jednu ránu před americkým hráčem Scottiem Schefflerem.

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

Nymburk, Slavia a jiné sňatky z rozumu. Turkům přinesl tituly, PSG brzký krach

Jaromír Bohačík z Nymburku střílí na slávistický koš, brání ho Rubin Jones.

Skutečně dojde ke spojení basketbalové Slavie Praha s českým hegemonem Nymburkem? V zákulisí se jedná, o detailech ovšem zatím ani jedna ze zúčastněných stran hovořit nechce. Obdobné sportovní sňatky...

Senzace pro český basketbal! Hamzová a Čechová zabojují o šanci hrát WNBA

Mladé hvězdy brněnských Žabin v reprezentaci. Eliška Hamzová a Emma Čechová se...

Po šestnácti letech je tuzemský basketbal blízko k tomu, aby měl opět zástupkyni v nejlepší světové lize WNBA. A ne jen jednu, ale hned dvě! Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Eliška Hamzová a o tři roky...

Strýcová tým stmelila. Další cíl? Ukončit osmileté čekání na titul. Šance je velká

Premium
Marie Bouzková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou vítězství a postup na...

Do konce září, kdy se finálový turnaj Billie Jean King Cupu uskuteční, se ještě může stát spousta věcí. Ale už teď není troufalé tvrdit, že Češky na něm budou patřit mezi hlavní adeptky na titul....

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny

Maite Cazorlaová z USK Praha v akci ve třetím semifinále proti KP Brno.

Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...

