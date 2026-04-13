Krejčí po měsíci ve hře. Jokič si řekl o ceny, nedraftovaný nováček útočil na rekordy

Poraženého z duelu Portland – Phoenix čeká zápas s vítězem souboje mezi Los Angeles Clippers a Golden State o to, kdo změří síly s obhájcem titulu Oklahoma City.
Portland nutně potřeboval poslední kolo zvládnout, aby uhájil osmou pozici před LA Clippers. Po vyrovnané první čtvrtině vletěl do té druhé a v poločase už vedl o 20 bodů. Kings už se dokázali vrátit jen na rozdíl devíti bodů a Trail Blazers si díky 25 bodům a 10 asistencím Deniho Avdiji a 23 bodům Jrue Holidaye hlídali potřebné vítězství.
Pro Sacramento to byla šedesátá porážka v sezoně, což je druhý nejhorší výsledek pro Kings v historii po sezoně 2008/09, kdy měli 65 porážek.
Krejčí nastoupil poprvé od 15. března a následného zranění lýtka. Šanci dostal tři minuty před koncem třetí čtvrtiny a v jejím závěru zvyšoval na 96:83, když nejprve netrefil trojku, ale po útočném doskoku spoluhráče si naběhl pod koš a akci úspěšně zakončil. Na hřišti zůstal ještě dvě minuty na začátku čtvrté čtvrtiny a ještě jednou se pokusil o zakončení, ale neúspěšně.
Událostí poslední kola bylo, že při výhře Denveru nad San Antoniem 128:118 nastoupil přes problémy se zápěstím také Nikola Jokič. Srbský pivot si tak připsal 65. start v sezoně, což mu umožňuje kandidovat na individuální ocenění, kde patří k favoritům na cenu pro nejlepšího hráče. Jako první v historii zakončil sezonu jako lídr mezi doskakovači (12,9 doskoků na zápas) i nahrávači (10,7 asistence).
Pro Denver to byla dvanáctá výhra za sebou a zajistil si tak třetí příčku. V play off narazí na Minnesotu.
Nejvýraznější postavou posledního kola základní části byl nedraftovaný nováček Ryan Nembhard z Dallasu, který při výhře 149:128 nad Chicagem zazářil 23 asistencemi. Postaral se tak o druhý nejlepší nahrávačský výkon v historii klubu. Pouze jeho současný trenér Jason Kidd zvládl v dresu Mavericks v jednom zápase ještě o dvě asistence více. Rekordem NBA je 30 asistencí Scotta Skilese z roku 1990. Za posledních pět let je 23 asistencí maximum soutěže.
Za Dallas dal 28 bodů John Poulakidas, pro něhož to byl osobní rekord. Na ten dosáhl také Jamaree Bouyea, který 27 body nasměroval Phoenix za výhrou 135:103 nad Oklahoma City. Oba týmy šetřily své opory.
Také Baylor Scheierman z Bostonu vylepšil svůj osobní rekord, a to na 30 bodů, pomohl Celtics k vítězství 113:108 nad Orlandem. Ještě půl minuty před koncem byl zápas vyrovnaný, pak ale trefil klíčovou trojku bosenský pivot Bostonu Luka Garza, autor 27 bodů. Boston si pomohl 19 trojkami a navázal na minulý zápas, kdy dokonce 29 trojkami vyrovnal rekord NBA.
Vedle Oklahoma City a San Antonia dosáhl na šedesát výher v sezoně také Detroit, který na závěr porazil Indianu 133:121. Pro Pistons to bylo teprve potřetí v historii, kdy se dostali v sezoně na hranici 60 výher. Naposled to bylo v sezoně 2005/06 a předtím v roce 1989, kdy získal Detroit titul.
Toronto vyhrálo 136:101 nad Brooklynem a zajistilo si pátou příčku ve Východní konferenci. Scottie Barnes přispěl Raptors k výhře triple doublem za 18 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Toronto se výhrou dostalo v tabulce před Atlantu, která naopak prohrála 117:143 s Miami, když nechávala odpočívat opory.
NBA – výsledky
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 122:110 (za domácí Krejčí 2 body)