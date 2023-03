Durant v premiéře za Phoenix pomohl k výhře, Lakers uspěli i bez hvězd

Fanoušci Phoenixu si na Durantův první zápas v dresu Suns museli počkat téměř měsíc, protože měl zraněné koleno. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA ukázal, že by měl být výraznou posilou už tak hvězdnou sestavy. Proměnil 10 z 15 střel a také pomohl vytvářet prostor pro Devina Bookera, který dal 37 bodů.

„Už jsem odehrál téměř tisíc utkání, ale dnes jsem byl opravdu nervózní,“ řekl Durant. „Je to nový tým, noví spoluhráči a já chtěl dobře zapadnout, makat pro tým. Celý den jsem přemýšlel jen o tom, co budu v zápase dělat,“ dodal.

Trenér Monty Williams se tlak na Duranta snaží mírnit. „Jsou tu od něj velká očekávání. A někteří hráči v lize se až moc soustředí na to, aby byli lídry týmu. Já to ale od Kevina nechci. Být lídrem týmu je moje práce. Po něm jen chci, aby hrál basketbal a byl co nejvíce sám sebou,“ uvedl Williams.

Milwaukee už dělí jen čtyři výhry od vyrovnání klubového rekordu ze sezony 1970/71, kdy zvítězilo dvacetkrát v řadě. Proti Orlandu si Bucks pomohli 26 trojkami, což je pro ně nejvíce v sezoně. Nejlepším střelcem byl Janis Adetokunbo s 31 body.

Ve středu bylo k vidění pět čtyřicetibodových výkonů, z toho dva v zápase mezi Bostonem a Clevelandem. Celtics pomohl k výhře 117:113 Jayson Tatum 41 body, Cavaliers nestačilo ani 44 bodů Donovana Mitchella.

Pro Tatuma, který za dva dny oslaví 25. narozeniny, to byl už dvacátý zápas s alespoň 40 body. Dostal se na sedmé místo před Adetokunba v historické tabulce nejvíce bodů dosažených před pětadvacetinami. Před ním jsou LeBron James, Durant, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tracy McGrady a Booker.

New Orleans pomohl k výhře 121:110 nad Portlandem 40 body Brandon Ingram, za Blazers dal 41 bodů Damian Lillard.

Zach LaVine dovedl 41 body Chicago k vítězství 117:115 nad Detroitem. Bulls výrazně pomohl k výhře i soupeř, když nováček Jaden Ivey si 9,7 sekundy před koncem chtěl vzít oddechový čas, přičemž Pistons už žádný neměli. Výsledkem byla technická chyba, trestný hod pro hosty a také ztráta míče. Musel následovat i rychlý faul, Chicago odskočilo na pět bodů a už si výhru pohlídalo.

„Za svou kariéru jsem něco takového ještě neviděl,“ řekl třiatřicetiletý DeMar DeRozan, který Chicagu pomohl 21 body. „Ivey zpanikařil, ale za porážku nemůže. Zápas jsme si prohráli už v první čtvrtině, kdy jsme jim dovolili v útoku, co chtěli,“ prohlásil trenér Detroitu Dwane Casey.

Los Angeles Lakers sice nastoupili bez svých tří největších hvězd LeBrona Jamese, Anthonyho Davise a D’Angela Russella, přesto zvítězili 123:117 na hřišti Oklahoma City. Dennis Schröder k tomu přispěl 26 body.

Newyorské derby ovládli Knicks, kteří přehráli Brooklyn 142:118. Jalen Brunson dal 30 ze svých 39 bodů už v prvním poločase. Domácí měli skvělý start do zápasu a v první čtvrtině dali 47 bodů.