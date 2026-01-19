Durant v zápase, v němž Rockets proti nejslabšímu celku ligy vedli až o 19 bodů, nastřílel 18 bodů. Patnáct sekund před koncem proměnil dva trestné hody, čímž předstihl Nowitzkého. Čtyřnásobný olympijský vítěz má nyní 31 562 bodů a na pátého Michaela Jordana mu jich chybí 730.
„Být před Dirkem, k němuž jsem vzhlížel a který patřil k mým idolům... Je to vážně neskutečné. Chci pokračovat v tom, co dělám, šplhat dál vzhůru a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Durant, kterému po utkání gratulovali nejen diváci aplausem, ale ve speciálním videu také Nowitzki.
Dirk Nowitzki gratuluje Kevinu Durantovi:
Německou legendu a rodáka z Washingtonu D. C. spojuje vytáhlá postava, skvělá střelba i podobný styl hry. Oba jsou výrazně spjati s Texasem. Nowitzkého dvacetiletá profikariéra se odehrála v Dallas Mavericks, Durant hraje od loňského léta v Houstonu a před takřka dvěma dekádami studoval na University of Texas.
Durant dříve v tomto ročníku předstihl Wilta Chamberlaina, jenž zakončil kariéru s 31 419 body. Před Jordanem jsou dále Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar a LeBron James, jenž má na první příčce 42 727 bodů. Z dalších aktivních hráčů je devátý James Harden s 28 667 body.
Klíčovým mužem Houstonu byl v nedělním duelu Jabari Smith Jr., který nasbíral 32 bodů. Pivot Alperen Sengün jich přidal 21 a Amen Thompson 20. New Orleans prohrálo poosmé z posledních 10 zápasů. Nestačilo mu 21 bodů Treye Murphyho nebo 20 bodů Ziona Williamsona.
Los Angeles Lakers zdolali Toronto 110:93. S 25 body a 13 doskoky vedl vítěze Deandre Ayton, 25 bodů nastřádal i Luka Dončič a 24 jich přidal LeBron James. Lakers vedli až o 19 bodů a povolili Torontu pouze sedm trojek z 32 pokusů. Ayton po zranění kolena trefil všech 10 střel a pět z šesti trestných hodů. Raptors spoléhali na Scottieho Barnese s 22 body či Sanda Mamukelašviliho s 20.
Portland zvítězil v Sacramentu 117:110. Hlavní podíl na výhře měl Deni Avdija s 30 body, osmi doskoky i asistencemi. Shaedon Sharpe nastřílel 27 bodů. Za Kings dali Russell Westbrook a Malik Monk shodně 23 bodů.
Charlotte vyhrálo v Denveru 110:87. Zraněními zdecimovaní Nuggets, jimž chybělo pět z osmi nejlepších střelců včetně hvězdného Nikoly Jokiče, ani jednou nevedli. Jamal Murray nasbíral 16 bodů. Hornets táhl Brandon Miller s 23 body.
NBA – výsledky
Memphis Grizzlies - Orlando Magic 126:109 – hráno v Londýně