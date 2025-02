KVÍZ: Když se ti nejlepší střetli naposled. Co si pamatujete o Světovém poháru 2016?

Za pár měsíců by od poslední akce, na které se objevili ti nejlepší hokejisté na mezinárodní úrovni, uplynulo devět let. Světový pohár 2016. Co si o akci, na níž letos navazuje turnaj Four Nations,...