Uvadl i Rose. Nesmrtelný strýc LeBron řádí, jeho nástupci už jsou v důchodu

Část 1/9

Kdepak, Howard se ještě se sportovní kariérou nerozloučil, ale v NBA chybí od roku 2022, kdy se napotřetí a zřejmě už nadobro rozešel s Los Angeles Lakers, s týmem, se kterým o dva roky dříve vybojoval svůj jediný titul z elitní soutěže. Vydal se totiž na Tchaj-wan, na němž působí i v současnosti.

V Americe za sebou známý milovník hadů nechal řadu příběhů. Od slavné návštěvy reportérů v jeho pokoji, kde kromě pověšených dresů Michaela Jordana a Juliuse Ervinga objevili také náčrt slavného loga NBA, které si Howard ozdobil křesťanským křížem na siluetě Jerryho Westa. Přes střípky z osobního života, v němž má pět dětí s pěti různými ženami. Až po skandál s mazáním lepidla na míč, za který nakonec nebyl potrestán.

Zkrátka rozporuplná osobnost, jež do NBA pasuje. Ať se to basketbalovým fanouškům líbí, nebo ne. Měl pověst hráče, který nezapadne do každé kabiny a rozhodně nevycházel se všemi spoluhráči. Zahrál si za Orlando, které ho v roce 2004 udělalo jedničkou draftu, ale pak si po osmi letech vynutil odchod.

Kratší angažmá si střihl v Atlantě, Houstonu, Charlotte, Philadelphii a Washingtonu. Tři sezony oblékal (ne)slavně dres Lakers, dva roky i po boku Jamese. Celkem osmkrát byl jmenován do výběru All-Stars, ale v závěrečných sezonách jeho výkonnost klesala stejně jako minuty na palubovce. S kariérou se ale rozloučil ještě nehodlá.