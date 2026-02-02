Byli hrozní! Kouč soptil kvůli rozhodčím, NBA mu napařila vysokou pokutu

  21:40
Pokutu 35 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 721 tisíc Kč, zaplatí Jason Kidd, kouč Dallas Mavericks. Vedení basketbalové NBA ho trestá za veřejnou kritiku rozhodčích, které se dopustil po sobotním utkání s Houston Rockets. Texaský celek v něm padl 107:111.
V komentářích pro média se Kidd pustil do arbitrů, kteří podle něj neodpískali v klíčové chvíli faul na jedničku posledního draftu Coopera Flagga, jenž v inkriminované chvíli 25 sekund před koncem neproměnil možnost na vyrovnání skóre.

Podívejte se na sporný okamžik:

„Já viděl faul. (Rozhodčí) dnes večer byli hrozní. Nepřijatelní. Byl to faul a měly se házet trestné hody. To, jestli by je proměnil, záleží na hráči, ale rozhodčí neodvedli svoji práci. Byli otřesní,“ zlobil se trenér Mavericks.

Dallas má aktuálně na kontě čtyři porážky v řadě a je v tabulce Západní konference první pod čarou postupu. Flagg v zápase s Houstonem zaznamenal 34 bodů a 12 doskoků.

