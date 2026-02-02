Byli hrozní! Kouč soptil kvůli rozhodčím, NBA mu napařila vysokou pokutu

V komentářích pro média se Kidd pustil do arbitrů, kteří podle něj neodpískali v klíčové chvíli faul na jedničku posledního draftu Coopera Flagga, jenž v inkriminované chvíli 25 sekund před koncem neproměnil možnost na vyrovnání skóre.
Podívejte se na sporný okamžik:
Cooper Flagg to the ref after missed clutch layup:— SM Highlights (@SMHighlights1) February 1, 2026
“I got hit, c’mon man?” pic.twitter.com/YtxWzpzYVc
„Já viděl faul. (Rozhodčí) dnes večer byli hrozní. Nepřijatelní. Byl to faul a měly se házet trestné hody. To, jestli by je proměnil, záleží na hráči, ale rozhodčí neodvedli svoji práci. Byli otřesní,“ zlobil se trenér Mavericks.
Dallas má aktuálně na kontě čtyři porážky v řadě a je v tabulce Západní konference první pod čarou postupu. Flagg v zápase s Houstonem zaznamenal 34 bodů a 12 doskoků.