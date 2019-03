Harden se vetřel mezi Jordana a Bryanta, k 50 bodům přidal triple double

Houston se 49. vítězstvím v sezoně vrátil na třetí pozici v Západní konferenci. Zařídil to jediný muž: James Harden proti Sacramentu stihl 50 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Je to jeho pátý padesátibodový triple double v kariéře (Russell Westbrook jakožto druhý muž historického pořadí má takové zápisy tři). A to mu stačilo odehrát 37 minut.

S devátou padesátkou v sezoně už The Beard ohrožuje nejlepší zápis od roku 1970 - před dvanácti lety zvládl Kobe Bryant v jednom ročníku deset takových utkání. Až za nimi je vzpomínaný Jordan.

Zásluhou sedmi trojek se pak Harden dostal za hranici 2000 tref zpoza oblouku, v základní části NBA to dokázal jako devátý v historii.

Až do poloviny poslední čtvrtky bylo utkání vyrovnané, ale pak Harden trefil deset bodů svého týmu v řadě a posunul skóre na 111:102.

James Harden proti Sacramentu:

Clint Capela mu pomohl 24 body a 15 doskoky, Chris Paul se na čtvrtém houstonském vítězství za posledních pět utkání podílel 22 body.

Bogdan Bogdanovič byl nejlepším střelcem poražených Kings s 24 body. Buddy Hield zajistil 21 bodů, Marvin Bagley III. 20 bodů.

Philadelphia vyhrála duel v Minnesotě 118:109 a míří pro třetí místo na Východě. Zatímco Joel Embiid šetří koleno, Jimmy Butler byl připraven čelit fanouškům svého bývalého týmu. Kvůli svým žádostem o výměnu se během zápasu se musel vypořádat s bučením, na tuto diváckou reakci byl však připraven. „Já bych na sebe bučel taky,“ uznal před zápasem.

Nakonec se Butler postaral o 12 bodů (střelba 4/17), 13 doskoků a pět asistencí. Ze zápasu, konkrátně ze souboje o doskok s Karlem-Anthonym Townsem, si odnesl naražená záda.

Jimmy Butler v Minnesotě:

Jeho spoluhráč Tobias Harris nastřílel 25 bodů, Ben Simmons zaznamenal 20 bodů, 11 doskoků a devět asistencí a nováček Jonah Bolden nahradil Embiida osobním rekordem 19 bodů.

Andrew Wiggins v dresu Wolves zapsal 24 bodů, Towns se postaral o 21 bodů.



Výsledky NBA Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 132:108

Brooklyn Nets - Boston Celtics 110:96

Houston Rockets - Sacramento Kings 119:108

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 99:90

Indiana Pacers - Orlando Magic 116:121

New York Knicks - Miami Heat 92:100

Chicago Bulls - Toronto Raptors 101:124

Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 109:118

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies hraje se

