Ofenzivní žně. Jokič psal dějiny NBA, pálili Murray s Dončičem a Clarková to fotila

Denver se výhrou udržel v tabulce Západní konference v kontaktu se třetími Los Angeles Lakers, kteří zvítězili nad Indianou 137:130. Luka Dončič k tomu přispěl 43 body a prodloužil na 11 zápasů v řadě svou sérii s alespoň 30 body na kontě. LeBron James nasbíral 23 bodů, devět doskoků a devět asistencí.
Zajímavost zápasu bylo, že jako akreditovaná fotografka pořizovala fotky jedna z hlavních hvězd ženského basketbalu Caitlin Clarková.
Z výhry se radoval také Portland, který stále bez zraněného Víta Krejčího zdolal Milwaukee 130:99. Trail Blazers měli sedm dvouciferných střelců, nejvíce dal Scoot Henderson 23 bodů. Bucks nepomohl ani osobní rekord Ryana Rollinse, který si připsal 36 bodů. Portland nadále bojuje o osmou příčku v tabulce s Los Angeles Clippers, kteří vyhráli 119:94 nad Torontem.
Obhájce titulu Oklahoma City prohrál v souboji dvou posledních šampionů v Bostonu 109:119 a přišel o sérii 12 vítězství. Jaylen Brown táhl Boston 31 body, osmi doskoky a osmi asistencemi. Za Thunder dal 33 bodů Shai Gilgeous-Alexander.
Zaváhání Oklahoma City využilo San Antonio a výhrou 123:98 se dotáhlo na lídra soutěže na rozdíl pouhých dvou vítězství. Pro Spurs to byl sedmý úspěch v řadě a 23. výhra z posledních 25 zápasů. Victor Wembanyama se pod ni podepsal 19 body, 15 doskoky a sedmi bloky.
Lídr Východní konference Detroit v prodloužení prohrál 129:130 s Atlantou. Pistons sice v normální hrací době v posledních 44 vteřinách smazali pětibodové manko a zajistili si prodloužení, v něm však Hawks znovu odskočili na pět bodů a tuto ztrátu už Detroit nedotáhl. Jalen Johnson byl oporou Atlanty s 27 body, 12 asistencemi a osmi doskoky, C. J. McCollum dal také 27 bodů. Hawks vyhráli čtrnáctý z posledních 15 zápasů.
Velká přestřelka se odehrála na palubovce Philadelphie, která přehrála Chicago 157:137. Oba celky v jedné čtvrtině daly přes 50 bodů. Sixers za výhrou nasměroval 35 body Joel Embiid, který se vrátil po třináctizápasové pauze zaviněné zraněním. Dalších 28 bodů přidal Paul George, který chyběl dokonce 25 zápasů kvůli dopingovému nálezu.
Washington se vyhnul rekordní 17. porážce v řadě, když zvítězil 133:110 nad Utahem. Juju Reese k tomu přispěl 26 body a 17 doskoky.
Golden State zvítězili 109:106 nad Brooklynem i díky 31 bodům Brazilce Guie Santose, který si vytvořil nový osobní rekord.
