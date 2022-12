Vždyť my chceme prohrávat! Až moc povedená výměna, hon naruby a NBA v transu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Nahlas vám to nikdo neřekne. Možná naznačí, lehce špitne bokem. Ale nečekejte, že by snad šéfové klubů basketbalové NBA vyhlásili, že touží prohrávat. Fanoušci by je rozcupovali. I když... Pokud máte šanci díky jedné neúspěšné sezoně získat zářivou budoucnost na roky dopředu, třeba za to pár chmurných večerů stojí.