Většina hráčů NBA by ráda obnovila sezonu, ukázal průzkum

Kvůli pandemii koronaviru byla NBA přerušena 11. března. O osudu sezony by mělo vedení ligy rozhodnout do června. Odpovědi hráčů zůstanou důvěrné, ale podle médií z nich jasně vyplynulo, že hrát chtějí, ať už bude plán jakýkoli.

NBA se nehraje stejně jako ostatní velké profesionální soutěže v Severní Americe - hokejová NHL, fotbalová MLS či baseballová MLB. Pokud se basketbalisté včetně Tomáše Satoranského z Chicaga vrátí na palubovky a obnoví sezonu, budou zápasy bez diváků.

Než byla sezona přerušena, zbývalo sehrát ještě 259 zápasů základní části, což je zhruba pětina. Normálně by v tuto dobu už bylo v plném proudu play off. Neformální průzkum mezi basketbalisty údajně ukázal i to, že by rádi stihli ještě pár zápasů základní části, než začne play off.

Podle Yahoo chtějí pokračovat v sezoně i největší ligové hvězdy, což zjistil šéf hráčské asociace Chris Paul při soukromé videokonferenci s nimi. Souhlasně se vyjádřili například LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant či Jannis Adetokunbo.