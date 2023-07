Nejdéle sloužící kouč i nejlépe placený. Popovich prodloužil v San Antoniu

Popovich, který bude letos uveden do basketbalové Síně slávy, získal se San Antoniem pět mistrovských titulů. V základní části NBA odkoučoval 1366 vítězných zápasů, což je ligový rekord. Třikrát byl zvolen nejlepším trenérem sezony. V uplynulých čtyřech ročnících však jeho svěřenci nepostoupili do play off. Naposledy byli dokonce s bilancí 22 výher a 60 porážek nejhorší v soutěži.

Nyní bude Popovich v San Antoniu rozvíjet talent francouzského basketbalisty Victora Wembanyamy, kterého si Spurs nedávno vybrali jako jedničku draftu. Trenér amerických olympijských vítězů z Tokia působí ve Spurs i jako prezident klubu.