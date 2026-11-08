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Curry v NBA řádil a překonal rekord, San Antonio má už osmou výhru v řadě

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  10:10
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Rozjetý Stephen Curry při utkání s Orlandem.

Rozjetý Stephen Curry při utkání s Orlandem. | foto: AP

Jalen Brunson z Knicks střílí na clevelandský koš i přes bránění Jamese Hardena.
Victor Wembanyama přeskakuje portlandského Donovana Clingana.
Clevelandský James Harden pálí na koš Knicks
Jevon Carter z Orlanda (2) gratuluje Stephenu Currymu z Golden State k...
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Basketbalisté Golden State porazili v NBA Orlando 126:119 po prodloužení a po úvodních třech porážkách si připsali sedmé vítězství za sebou. Stephen Curry k němu přispěl 41 body a překonal rekord LeBrona Jamese v počtu čtyřicetibodových zápasů po 35. narozeninách.

Ještě o výhru delší šňůru než Warriors drží San Antonio, které porazilo domácí Portland hrající bez zraněného Víta Krejčího 125:103.

Šampioni z New Yorku vyhráli v Clevelandu 109:97 díky 31 bodům Jalena Brunsona, Atlanta po obratu ze sedmnáctibodové ztráty porazila Brooklyn doma 124:121.

Curry po dosažení 35 let odehrál už 16. zápas s alespoň čtyřicetibodovým výkonem. V čele statistik se odpoutal od Jamese, třetí Michael Jordan má na kontě 12 takových utkání. Osmatřicetiletý rozehrávač přidal i šest doskoků a asistencí a stal se sedmým hráčem v historii NBA, který dosáhl hranice 26 000 bodů, 5000 doskoků a 6000 přihrávek.

Warriors ztratili poločasový náskok 16 bodů a Orlando skóre otočilo. Curry poslal domácí 25 sekund před koncem základní hrací doby do vedení, Jamal Cain ale dvě sekundy před sirénou vyrovnal a vynutil prodloužení.

V něm Curry rozhodl tříbodovou akcí 98 sekund před koncem a následně přidal další koš. Nováček Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 23 body a osmi doskoky, za Orlando zaznamenal Franz Wagner 30 bodů a 11 asistencí.

Newyorští obhájci titulu zvládli reprízu květnového finále Východní konference. Brunson ve druhé čtvrtině nastřílel 18 bodů Knicks v řadě a pomohl hostům převzít vedení. Sekundoval mu s 29 body Karl-Anthony Towns, za Cleveland nastřílel Donovan Mitchell sezonní maximum 37 bodů, z toho 21 v závěrečné čtvrtině.

Atlanta si připsala čtvrté vítězství v řadě. Hawks se poprvé v zápase dostali do vedení až 86 sekund před koncem po dvou proměněných trestných hodech Nickeila Alexandera-Walkera. Do sestavy domácích se po třízápasové absenci kvůli zranění kotníku vrátil Jalen Johnson a byl s 30 body nejlepším střelcem utkání. V dresu Nets zaznamenal Day’Ron Sharpe první triple double v kariéře za 12 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků.

K posunu San Antonia do čela Západní konference přispěl Victor Wembanyama 29 body a sedmi doskoky. Krejčí chybí v sestavě Trail Blazers kvůli zlomenině kotníku.

Oklahoma City deklasovala 114:75 Washington, který zaznamenal sezonní ligové minimum v počtu dosažených bodů. Shai Gilgeous-Alexander ve vítězném týmu nastřílel 30 bodů během tří čtvrtin.

Denver porazil Indianu 114:102 v utkání hraném v Mexiku, Nikola Jokič byl lídrem Nuggets s 19 body, 13 doskoky a 8 asistencemi.

Phoenix zdolal Houston 102:99 díky 24 bodům Devina Bookera, který sedmi body v řadě rozhodl závěrečnou čtvrtinu.

Suns poprvé v sezoně vyhráli dva zápasy za sebou.

Výsledky NBA

Atlanta - Brooklyn 124:121
Oklahoma City - Washington 114:75
Cleveland - New York 97:109
Golden State - Orlando 126:119 po prodl.
Phoenix - Houston 102:99
Portland - San Antonio 103:125
Indiana - Denver 102:114

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