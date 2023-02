Thompson a Thomas, hvězdy večera. Dallas zářil i bez nového superdua

Warriors postrádali zraněného nejlepšího střelce Stephena Curryho, ale spoluhráči ho skvěle zastoupili. Jordan Poole nasbíral 21 bodů a 12 asistencí, všichni především stříleli skvěle z dálky. Warriors dali 26 trojek z 50 pokusů a to i bez nejlepšího trojkaře všech dob. Hlavně zásluhou Curryho střeleckého „dvojčete“ Thompsona.

Ten se stal po Currym teprve druhým hráčem historie, který dosáhl na 12 trojek dvakrát. A také už poosmé dosáhl na více než deset trojek v zápase. V tom je rovněž druhý v historii za Currym, který má takových zápasů 22. Lepší výkon předvedl Thompson jen v říjnu 2018, kdy trefil 14 trojek. A pouze Curry a Zach LaVine trefili 13 trojek. Nikdo více střel z dálky v jednom zápase NBA neproměnil.

„Bylo skvělé sledovat Klaye. Tohle jsme moc potřebovali. Už dlouho jsme neměli tak dobrý střelecký den. A zvláště když to bylo bez Stepha Curryho. Tohle by nám mělo dodat sebedůvěru,“ řekl hráč Warriors Draymond Green.

Klíčové byly zejména Thompsonovy trojky na konci poločasu a na začátku druhé půle. Přinesly Warriors dvouciferné vedení a od té doby obhájce titulu náskok jen navyšoval. V poslední čtvrtině si hlídal vítězství, jenž drží Warriors ve vyrovnaném středu tabulky Západní konference na sedmém místě těsně za Phoenixem a Dallasem.

Mavericks nečekaně vyhráli 124:111 nad Utahem, přestože nastoupili bez zraněného Luky Dončiče i nové posily Kyrieho Irvinga. K dispozici nebyli už ani Spencer Dinwiddie a Dorian Finney-Smith, které za Irvinga poslal Dallas do Brooklynu. I v oslabení ale dokázal vzdorovat a to zejména díky Joshi Greenovi a nováčkovi Jadenu Hardymu, kteří nastříleli osobní rekordy 29 bodů. Dallas se dočkal první výhry v sezoně v zápase, do kterého nenastoupil Dončič.

Svou šanci při absenci hvězd skvěle využívá také Cam Thomas z Brooklynu. Jen dva dny poté, co 44 body zařídil Nets výhru nad Washingtonem, si osobní rekord znovu vylepšil na 47 bodů. A málem znovu dovedl výrazně oslabený Brooklyn k výhře, neboť ještě v poslední čtvrtině vedl o osm bodů. Jenže koncovka patřila Clippers, posledních šest minut vyhráli 25:9. Paul George k tomu přispěl 29 body.

„Netušil jsem, že dám další čtyřicítku, ale cítil jsem se velmi dobře. Spoluhráči mi věřili a zásobovali mě přihrávkami. Bohužel to nakonec nestačilo,“ řekl Thomas.

Boston využil minulé porážky Denveru a znovu se osamostatnil v čele ligy. K výhře nad Detroitem mu pomohl zejména Jayson Tatum, který nasbíral 34 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí. V první půli se mu přitom tolik nevedlo a měl jen tři koše ze hry. Jenže 18 body ve třetí čtvrtině zápas rozhodl.

Vedle Thompsona zazářil z trojkového oblouku také Keegan Murray, osmi trojkami vytvořil nováčkovský rekord Sacramenta a celkem 30 body si vytvořil osobní maximum v NBA. Kings jeho zásluhou přehráli Houston 140:120.

Milwaukee poosmé za sebou uspělo, na hřišti Portlandu vyhrálo 127:108. Janis Adetokunbo zaznamenal 24 bodů, 13 doskoků a osm asistencí. Brook Lopez mu pomohl 27 body.