Oklahoma titul neobhájí, finále NBA si po dvanácti letech zahraje San Antonio

Spurs dovedl do finále francouzský pivot Victor Wembanyama, jenž v sobotním duelu zaznamenal 22 bodů a sedm doskoků.
„Ten pocit nedokážu popsat. Je neuvěřitelně silný,“ zářil Wembanyama, jenž si zahraje o titul na závěr své třetí sezony v NBA. „Ještě jsme neskončili, chceme další čtyři výhry,“ burcoval.
San Antonio, jež v minulé sezoně obsadilo až třinácté místo v Západní konferenci, se opíralo o vyrovnaný týmový výkon.
Julian Champagnie nastřílel 20 bodů, z toho 18 z trojkových pokusů, Stephon Castle přidal 16 bodů a De’Aaron Fox 15. Dvouciferně se prosadili také Dylan Harper, Keldon Johnson a Devin Vassell.
„Už v říjnu jsme věděli, že můžeme být opravdu dobrým týmem,“ uvedl trenér Spurs Mitch Johnson, který v minulé sezoně nahradil na lavičce legendárního Gregga Popoviche.
Klíčový okamžik přišel v závěru čtvrté čtvrtiny. Náhradník Luke Kornet zablokoval pod košem Isaiaha Hartensteina a zabránil rychlému koši, který by Thunder přiblížil na rozdíl čtyř bodů.
Oklahoma se už z této rány nevzpamatovala a hosté si náskok pohlídali až do konce.
Thunder táhl Shai Gilgeous-Alexander s 35 body a devíti asistencemi, výraznější podporu spoluhráčů však postrádal.
„Byl fantastický, odehrál skvělý zápas a splnil svou roli,“ ocenil svého lídra trenér Thunder Mark Daigneault. Jako posledním se podařilo obhájit titul v NBA Golden State v roce 2018.
Finále Západní konference play off NBA
7. zápas
Oklahoma City - San Antonio 103:111, konečný stav série 3:4.