Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Oklahoma titul neobhájí, finále NBA si po dvanácti letech zahraje San Antonio

Autor: ,
  9:58
Basketbalisté Oklahomy nevyužili příležitost obhájit titul v NBA, když v rozhodujícím sedmém semifinále podlehli doma 103:111 San Antoniu. Spurs po vítězství 4:3 na zápasy postoupili poprvé od roku 2014 do finále, v němž se střetnou s New Yorkem. Knicks se představí ve finálové sérii po 27 letech. První zápas se bude hrát ve středu v San Antoniu.
Victor Wembanyama předvádí fanouškům San Antonia trofej pro vítěze Západní...

Victor Wembanyama předvádí fanouškům San Antonia trofej pro vítěze Západní konference. | foto: AP

Isaiah Hartenstein a Chet Holmgren z Oklahomy pozorují dění na palubovce v...
Útočník San Antonia Julian Champagnie blokuje Jareda McCaina z Oklahomy.
Luguentz Dort slaví bod Oklahomy v utkání se San Antoniem.
Victor Wembanyama slaví vítězství San Antonia nad Oklahomou v konferenčním...
6 fotografií

Spurs dovedl do finále francouzský pivot Victor Wembanyama, jenž v sobotním duelu zaznamenal 22 bodů a sedm doskoků.

„Ten pocit nedokážu popsat. Je neuvěřitelně silný,“ zářil Wembanyama, jenž si zahraje o titul na závěr své třetí sezony v NBA. „Ještě jsme neskončili, chceme další čtyři výhry,“ burcoval.

San Antonio, jež v minulé sezoně obsadilo až třinácté místo v Západní konferenci, se opíralo o vyrovnaný týmový výkon.

Revoluční novinka v NBA. Rozhodčím bude s verdikty pomáhat umělá inteligence

Julian Champagnie nastřílel 20 bodů, z toho 18 z trojkových pokusů, Stephon Castle přidal 16 bodů a De’Aaron Fox 15. Dvouciferně se prosadili také Dylan Harper, Keldon Johnson a Devin Vassell.

„Už v říjnu jsme věděli, že můžeme být opravdu dobrým týmem,“ uvedl trenér Spurs Mitch Johnson, který v minulé sezoně nahradil na lavičce legendárního Gregga Popoviche.

Klíčový okamžik přišel v závěru čtvrté čtvrtiny. Náhradník Luke Kornet zablokoval pod košem Isaiaha Hartensteina a zabránil rychlému koši, který by Thunder přiblížil na rozdíl čtyř bodů.

Oklahoma se už z této rány nevzpamatovala a hosté si náskok pohlídali až do konce.

Thunder táhl Shai Gilgeous-Alexander s 35 body a devíti asistencemi, výraznější podporu spoluhráčů však postrádal.

„Byl fantastický, odehrál skvělý zápas a splnil svou roli,“ ocenil svého lídra trenér Thunder Mark Daigneault. Jako posledním se podařilo obhájit titul v NBA Golden State v roce 2018.

Finále Západní konference play off NBA

7. zápas

Oklahoma City - San Antonio 103:111, konečný stav série 3:4.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Brno vs. OpavaBasketbal - O 3. místo - 1. zápas - 1. 6. 2026:Brno vs. Opava //www.idnes.cz/sport
1. 6. 18:00
  • 1.57
  • 14.30
  • 2.62
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 1. zápas - 2. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 1.07
  • 21.40
  • 8.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí

Elfyn Evans při Japonské rallye

Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál potřetí během čtyř let Japonskou rallye a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný...

31. května 2026  10:27

Vodička hvězd Bisová o Tretře: Rozběhnu to Bolové. Birmingham by byla pohádka

Členka čtvrtkařské štafety Nikola Bisová poctivě zkoušela halu v Toruni. Se...

Jistě, už její loňský bronz na mistrovství republiky leccos naznačoval. Ale že zažije takhle vydařený vstup do sezony, o tom atletka Nikola Bisová jen snila. Teprve třiadvacetiletá členka AC TEPO...

31. května 2026

Oklahoma titul neobhájí, finále NBA si po dvanácti letech zahraje San Antonio

Victor Wembanyama předvádí fanouškům San Antonia trofej pro vítěze Západní...

Basketbalisté Oklahomy nevyužili příležitost obhájit titul v NBA, když v rozhodujícím sedmém semifinále podlehli doma 103:111 San Antoniu. Spurs po vítězství 4:3 na zápasy postoupili poprvé od roku...

31. května 2026  9:58

Hirt po 12. místě: Dobré Giro, ale škoda dvou etap. Už víme, co se mnou bylo

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.

Od našeho zpravodaje v Itálii Dvanáctý celkově dojel Jan Hirt při svém debutu na Giru v roce 2017. A dvanáctý je také nyní, o devět let později, při své zatím poslední účasti. Poté, co si v závěrečné horské etapě do Piancavalla...

31. května 2026  9:10

Krejčí o Chorého situaci: Nejsem soudce, v kabině to funguje. Sochůrek? Skvělý kluk

Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí před utkáním s Kosovem.

Dost pravděpodobně se může stát, že do přípravného utkání českých fotbalistů s Kosovem vyběhne s kapitánskou páskou někdo jiný. I proto, že Ladislav Krejčí patří mezi prověřené opory, které si kouč...

31. května 2026  8:18

Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Křídelník Arsenalu Noni Madueke se na zemi dožaduje penalty ve finále Ligy...

Mohl to být klíčový okamžik celého utkání. Běžela 102. minuta finále fotbalové Ligy mistrů, když se Noni Madueke snažil proklouznout okolo Nuna Mendese a následně po souboji s ním upadl ve vápně....

31. května 2026  7:21

Kanadský výbuch, čekání na zlato dál trvá. Celebrini: Nikdy to nebude perfektní

Zklamaní Kanaďané po porážce s Finskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zase jim to nevyjde, hokejové mistrovství světa opět opustí bez zlatých medailí na krku. Ani našlapaná sestava Kanadě nepomohla k návratu na trůn, rozhodla o tom semifinálová porážka 2:4 s Finskem....

31. května 2026  6:50

Ukradená pálka a konec stříbrné frustrace. Stolní tenisté El Niňa ovládli extraligu

Stolní tenisté pražského El Niňa slaví mistrovský titul.

Přípravu na superfinále extraligy stolním tenistům pražského El Niňa zkomplikovala nemilá věc. Jevgenu Pryščepovi při cestě z Francie, kde žije, ukradli batoh, v němž měl pálku, a tak si náhradní...

31. května 2026  6:24

Nevidím teď následníka. Kreuziger o výročí i přílišném uspokojení mladých Čechů

Premium
Roman Kreuziger jede v bílém dresu pro nejlepšího mladíka na Giru v roce 2011.

Od našeho zpravodaje v Itálii Sleduje Giro, ale zároveň usilovně myslí na Tour, kde v červenci povede tým Bahrain-Victorious. „Nic nestíhám. Už v neděli letíme na přípravný kemp na Tenerife,“ říká v roli sportovního ředitele...

31. května 2026

Kanada – Finsko 2:4. Velký obrat ve druhé části, Seveřané srazili zámořského favorita

Finský útočník Aatu Räty se raduje ze svého gólu.

Finští hokejisté v semifinále mistrovství světa porazili Kanadu 4:2 a po čtyřech letech postoupili do finále, v němž vyzvou dosud neporažené domácí Švýcarsko. Seveřané se ujali vedení zásluhou...

30. května 2026  23:56

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále, kde se v neděli od 20.20 utkají s Finskem. Domácí...

30. května 2026  23:47

Sabalenková je v osmifinále, Gauffová neobhájí. Macháč v Paříži vzdal čtyřhru

Aryna Sabalenková slaví výhru ve třetím kole Roland Garros.

Coco Gauffová ze Spojených států titul na tenisovém grandslamu Roland Garros neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála 6:4, 6:7 a 4:6 s Anastasií Potapovovou z Rakouska....

30. května 2026  11:52,  aktualizováno  22:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.