Oklahoma City udělala v Minnesotě důležitý krok k postupu do finále NBA. Jen dva dny po debaklu o 42 bodů dokázala ve čtvrtém utkání zvítězit 128:126, v sérii se ujala vedení 3:1 a v pátém zápase...

Hokejisté Caroliny v play off NHL zvítězili 3:0 na ledě Floridy a snížili tak stav finále Východní konference na 1:3 na zápasy. Gólman Hurricanes Frederik Andersen zastavil všech 20 pokusů domácích,...

V Kotlině by si zasloužil sochu, místo s fanfárami ovšem končí sestupem. Varnsdorf po 15 letech ztratil druhou fotbalovou ligu a majitel klubu Vlastimil Gabriel chuť pokračovat. „Maximálně můžu...

V neděli se vrátila ze sněhu ve francouzském středisku Les Deux Alpes, kde byla s českou reprezentací. Eva Adamczyková se zde poprvé od lednového narození syna Kryštofa postavila do snowboardcrossové...

Krejčíkovou nově trénuje legenda Novák: Snad mi dodá klid a zkušenosti

Od našeho zpravodaje ve Francii Jelikož soupeřka trefila míč rámem rakety, tenisák se vznesl vysoko do vzduchu. Barbora Krejčíková jeho let bedlivě kontrolovala, a když dopadl do autu, zvedla ruce nad hlavu a z plných plic si...