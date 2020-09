Bostonu nepomohl ani velký náskok, po zápase se v jeho šatně řvalo

Floridský celek po nezvládnuté první půli (47:60) nastoupil do třetí části jako vyměněný a ovládl ji dvacetibodovým rozdílem. Mladý pivot vítězů Bam Adebayo, autor 21 bodů a 10 doskočených míčů, si za tuto dobu připsal pět smečí, což bylo o jednu více, než kolik Bostonští proměnili jakýchkoli pokusů z pole.

„Rádi si to děláme složitější,“ usmál se po utkání Jimmy Butler, jenž k vítězství přispěl 14 body. „Rádi ztrácíme dvouciferný počet bodů a poté se vracíme do zápasů.“ Heat přitom do této chvíle měli v play off historickou bilanci, prohrávali-li o poločase nejméně o 13 bodů, celkem 0-21.

Triumf po ztrátě 17 bodů je pak ve vyřazovacích bojích vyrovnaným nejlepším výsledkem klubu. Dragič, který k 25 bodům přidal i pět finálních přihrávek, zakončil střetnutí s 10 plusovými body. Dohromady jich má letos v play off na kontě 104, což je nejvíc z hráčů, kteří ještě bojují o titul.

„Cítil jsem se stejně jako když jsme s reprezentací vyhráli poslední mistrovství Evropy,“ vyprávěl nadšeně čtyřiatřicetiletý rozehrávač novinářům. Kromě něj a Adebaya se Miami spoléhalo také na Duncana Robinsona, který zaznamenal 18 bodů, když trefil šest střel z perimetru z celkových 12.

Jimmy Butler přidal 14 bodů, Jae Crowder 12 bodů a Tyler Herro 11 bodů.

Celtics kromě Walkera táhli Jayson Tatum a Jaylen Brown, oba s 21 body. Druhý zmiňovaný hráč měl v ruce 15 sekund před koncem potenciálně vyrovnávací trojku, ta mu však do koše nespadla. Butler pak na druhé straně proměnil sedm sekund před koncem obě šestky a bylo rozhodnuto.

Marcus Smart zapsal 14 bodů, pátý dvouciferný střelec se ale v týmu poražených nenašel. Celtics doplácejí na slabší lavičku. Naději mohou spatřovat v blížícím se návratu zkušeného Gordona Haywarda, který se zranil na začátku play off.

Podle reportérů se tým po utkání v šatně dostal do pořádně vášnivé debaty, která byla slyšet i na chodbě. „Nic to nebylo,“ odmítl incident komentovat Walker.

Tatum dodal: „Jsme frustrovaní. Jak podle vás máme být spokojení, když prohráváme 0:2? Ale v pohodě, jen jsme se bavili o zápase.“

„Rozpadli jsme se,“ pokrčil rameny trenér Celtics Brad Stevens. „A soupeř odvedl skvělou práci. Neuspějeme, dokud nepředvedeme stoprocentní výkon na obou stranách.“

Kouč Heat Erik Spoelstra naopak získal 81. vítězství v play off v kariéře, což je vyrovnaný devátý nejlepší výsledek historie.

Klání číslo tři je na programu v noci ze soboty na neděli, čtvrté představení pak diváci uvidí online v noci ze středy na čtvrtek. Finále Západní konference zařídí LA Lakers a Denver Nuggets.