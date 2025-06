Hráči Oklahoma City si podmanili už základní část. A ani v play off nepřibrzdili. Nejmladší tým v NBA prokázal, že už je na velké zápasy stavěný a v sedmém zápase domácího finále dovršil vítězstvím...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro čtvrtfinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...