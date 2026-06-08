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Miliony za místo u celebrit, šokují i ceny pod střechou. Finále v New Yorku je trhák

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  13:44
Říká se jí americká katedrála sportu, nebo prostě nejslavnější sportovní hala v celých Spojených státech. Madison Square Garden v New Yorku je domovem basketbalových Knicks, kteří na svou palubovku přiváží třetí a čtvrtý finálový zápas NBA. Po dlouhých 27 letech a s vedením 2:0 nad San Antonio Spurs. Fanoušci doufají, že v pondělí a ve středu budou u triumfálních oslav svého týmu. Kdo si ale nepořídil vstupenky s dostatečným předstihem, ten bude muset sáhnout hluboko do úspor.
Momentka z úvodního finále NBA mezi San Antonio Spurs a New York Knicks.

Momentka z úvodního finále NBA mezi San Antonio Spurs a New York Knicks. | foto: AP

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V pondělí krátce po poledni bylo stále ještě na večerní zápas několik lístků k dispozici, ty nejlevnější za 5 212 dolarů, tedy něco málo přes 108 tisíc korun.

Pokud byste nechtěli sedět v horních prstencích a užít si zápas trošku víc zblízka, potřebovali byste na nákup minimálně dvojnásobný obnos. Na tribuně přímo u palubovky pak stojí lístky 40 ale také 140 tisíc dolarů.

Na středeční čtvrtý zápas, který, jak Knicks doufají, bude také posledním v sérii, si už za nejlevnější lístky zaplatíte přes 10 tisíc dolarů, lístky u lavičky domácích si lze pořídit za astronomických 228 776 dolarů, tedy 4,7 milionu korun.

To dělá ze třetího a čtvrtého zápasu letošního finále zdaleka nejdražší utkání v historii NBA.

Knicks přehráli San Antonio ve finále NBA i podruhé, koncovku rozhodl Brunson

„Přál bych si, aby lístky nebyly tak šíleně drahé,“ posteskl si i křídelník Knicks Josh Hart. „Spousta lidí, kteří na tento okamžik čekali tak dlouho, se nakonec do haly ani nedostane, když za nejlevnější lístky by museli dát osm tisíc dolarů. Je to směšné.“

Situaci skousávají fanoušci Knicks o to hůř, že při třetím zápase ani nebudou moct sledovat utkání na velkoplošných obrazovkách před halou. Do Madison Square Garden se totiž chystá dostavit také Donald Trump a prezidentova ochranka možnost srocování fanoušků v okolí haly zatrhla.

„Ale na čtvrtý zápas už zase fanzóna před Madison Square Garden bude,“ ujišťoval mluvčí newyorské policie.

Trump nebude jedinou VIP osobností, která na finále dorazí.

Timothée Chalamet a Kylie Jennerová sledují zápas New York Knicks v play off.

Herec a režisér Ben Stiller slaví během druhého finále NBA úspěchy New York Knicks.

Známými fanoušky Knicks jsou například režisér Spike Lee nebo herec Ben Stiller. V posledních letech je v přední řadě často vídán také herec Timothée Chalamet se svou partnerkou Kylie Jennerovou.

Někteří z fanoušků-celebrit dokonce dorazili i na první finálové utkání do San Antonia a společně doufají, že budou v Madison Square Garden u oslav prvního titulu Knicks od roku 1973.

Pokud by ale Spurs získali v New Yorku vítězství a finále by se přesunulo do San Antonia, peněženkám fanoušků by se značně ulevilo. Lístky ve Frost Bank Center momentálně začínají na necelých dvou ticích dolarech.

Šesté utkání by se hrálo opět v New Yorku, kde se předběžně počítá s nejnižší cenou kolem 11,5 tisíc dolarů. Pokud k tomu dojde, dá se však očekávat další raketové navýšení.

Případný sedmý zápas by se odehrál ve Frost Bank Center a nejlevnější lístky by byly za 3 678 dolarů.

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